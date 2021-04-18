Коронавирус в Украине: сколько человек заболело за сутки

COVID-19 продолжает удерживать свои позиции в Украине. За прошлые сутки в стране заболело еще 10 282 человека, из них 456 детей и 161 медработник.

Коронавирус в Украине (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, сейчас коронавирусом болеет 424 645 украинцев. Жертвами пандемии уже стали 39 786 человек, из них 250 — за прошедшие сутки.

Статистика выздоровевших более позитивна. Всего коронавирус удалось победить свыше 1,4 млн украинцев, из них 6523 человека выздоровели за прошедшие сутки.

По состоянию на 18 апреля больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской (+1590), Днепропетровской (+1114), Киевской (+597) и Одесской (+595 новых случаев) областях.

Меньше всего коронавирус "бьет" по Луганской области. Там за прошедшие сутки было зафиксировано 65 новых случаев заболевания.

Отмечается, что более 3000 человек были привиты против COVID-19 за 17 апреля 2021 года в Украине.

Если вы хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

Напомним, что вопрос массовой вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается актуальным. Часть населения уже получила свою первую прививку, другие же размышляют о необходимости такого шага.

На днях врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, можно ли будет самостоятельно человеку выбрать, какой вакциной прививаться от COVID-19.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Национальной академии наук предположили, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом в апреле 2021 года и когда ожидать пика смертности.

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