Коронавирус в Украине: появились актуальные данные

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусом в Украине немного снизился, но несмотря на это, болезнь продолжает атаковать. За прошлые сутки COVID-19 диагностировали еще у 6 088 человек. Такие данные предоставил сайт СНБО.

На данный момент, коронавирусом болеет 195 599 украинцев, еще у более 415 тыс. есть подозрения на наличие заболеваемости. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 6 391 человек, из них 102 — за прошлые сутки. А победить вирус удалось 141 508 украинцам, из них 1 753 вылечить за минувшие сутки.

Больше всего коронавирус "атакует" Харьковскую область, там зафиксировано 660 новых случаев. В столице Украины за сутки COVID-19 установили еще у 359 человек, во Львовской области — у 405 человек, а в Хмельницкой — у 437 человек.

Самой устойчивой, среди других регионов, оказалась Кировоградская область. Там за сутки зафиксировали всего 73 новых случаев заражения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что спад пандемии коронавирусной инфекции ожидается весной следующего года.

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