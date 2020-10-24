COVID-19 в Украине: свежие данные по распространению коронавируса на утро 24 октября

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Владимир Лавский
По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине зафиксировали 7014 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает официальный портал Совета национальной безопасности и обороны.
Всего за время пандемии COVID-19 в стране заболело 337 410 человек, из которых 139 755 успешно вылечились, а 6289 — умерли.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая обл — 9081 (+158)
Волынская обл — 12009 (+217)
Днепропетровская обл — 12685 (+305)
Донецкая обл — 8410 (+250)
Житомирская обл — 11748 (+484)
Закарпатская обл — 12801 (+260)
Запорожская обл — 7792 (+297)
Ивано-Франковская обл — 17984 (+279)
Кировоградская обл — 1955 (+97)
м. Киев — 33695 (+560)
Киевская обл — 14247 (+289)
Львовская обл — 26868 (+469)
Луганская обл — 3083 (+98)
Николаевская обл — 6790 (+188)
Одесская обл — 21491 (+363)
Полтавская обл — 7694 (+162)
Ровенская обл — 17257 (+272)
Сумская обл — 10112 (+224)
Тернопольская обл — 18849 (+236)
Харьковская обл — 32112 (+520)
Херсонская обл — 3061 (+110)
Хмельницкая обл — 12863 (+450)
Черновицкая обл — 19116 (+305)
Черкасская обл — 7921 (+217)
Черниговская обл — 7786 (+204)
Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 23 октября, в Украине было зафиксировано 7517 новых случаев заражения COVID-19.
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