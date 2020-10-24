COVID-19 в Украине: свежие данные по распространению коронавируса на утро 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине зафиксировали 7014 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает официальный портал Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране заболело 337 410 человек, из которых 139 755 успешно вылечились, а 6289 — умерли.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая обл — 9081 (+158)

Волынская обл — 12009 (+217)

Днепропетровская обл — 12685 (+305)

Донецкая обл — 8410 (+250)

Житомирская обл — 11748 (+484)

Закарпатская обл — 12801 (+260)

Запорожская обл — 7792 (+297)

Ивано-Франковская обл — 17984 (+279)

Кировоградская обл — 1955 (+97)

м. Киев — 33695 (+560)

Киевская обл — 14247 (+289)

Львовская обл — 26868 (+469)

Луганская обл — 3083 (+98)

Николаевская обл — 6790 (+188)

Одесская обл — 21491 (+363)

Полтавская обл — 7694 (+162)

Ровенская обл — 17257 (+272)

Сумская обл — 10112 (+224)

Тернопольская обл — 18849 (+236)

Харьковская обл — 32112 (+520)

Херсонская обл — 3061 (+110)

Хмельницкая обл — 12863 (+450)

Черновицкая обл — 19116 (+305)

Черкасская обл — 7921 (+217)

Черниговская обл — 7786 (+204)

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 23 октября, в Украине было зафиксировано 7517 новых случаев заражения COVID-19.

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