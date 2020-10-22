Когда отступит коронавирус: врач назвала месяц

В Украине коронавирус не отступает и огорчает украинцев ежедневными рекордами. По прогнозам, пойти на спад пандемия может только в следующем году, весной. Об этом рассказала профессор, заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Министерства здравоохранения 22 октября.

По словам врача, в ближайшие несколько месяцев в нашей стране ожидается рост заболеваемости.

"А уже ближе к марту, возможно раньше (никто этого не знает), ситуация может несколько улучшиться", — озвучила прогноз Голубовская.

Врач отметила, что Украина, как и другие страны мира, входит в пик течения пандемии, судя по прогнозируемому приросту заболевания и увеличения числа тяжелых форм болезни. Это большая нагрузка на систему здравоохранения. И уже во всем мире остро стоит проблема нехватки врачей. Поэтому медики в который раз призывали украинцев соблюдать правила карантина.

Как сообщалось, коронавирусная болезнь имеет три фазы развития. Инфекционист описала, как протекает каждый этап и до какой фазы доходят большинство заболевших.

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