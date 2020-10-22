Когда отступит коронавирус: врач назвала месяц

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Таисия Ерохина
В Украине коронавирус не отступает и огорчает
украинцев ежедневными
рекордами. По прогнозам, пойти на спад пандемия может только в следующем
году, весной. Об этом рассказала профессор, заслуженный врач
Украины, инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Министерства здравоохранения 22 октября.
По словам врача, в
ближайшие несколько месяцев в нашей стране ожидается рост заболеваемости.
Врач отметила,
что Украина, как и другие страны мира, входит в пик течения пандемии, судя по
прогнозируемому приросту заболевания и увеличения числа тяжелых форм болезни. Это большая
нагрузка на систему здравоохранения. И уже во всем мире остро стоит проблема
нехватки врачей. Поэтому медики в который раз призывали украинцев соблюдать
правила карантина.
Как сообщалось, коронавирусная
болезнь имеет три фазы развития. Инфекционист описала, как протекает каждый
этап и до какой фазы доходят большинство заболевших.
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