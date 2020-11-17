Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

Инфекционисты говорят, что в нынешнем сезоне коронавирус стал более агрессивным, поэтому в Украине с большой скоростью растет количество новых случаев. За прошлые сутки на COVID-19 заболело 11 968 человек.

Коронавирус | NEXU Science Communication/Reuters

Согласно данным СНБО, сейчас в стране коронавирусом болеет почти 300 тысяч человек, еще у более 637 тысяч есть подозрения на наличие заболеваемости. Жертвами пандемии уже стали 9 856 человек, из них 159 — за прошлые сутки. Тем не менее побороть вирус удалось 250 983 украинцам, из них 6 786 человек выздоровели за минувшие сутки.

Больше всего COVID-19 продолжает атаковать столицу Украины (+1143 заболевших за сутки), Днепропетровскую (+808 за сутки) и Черкасскую (+755 за сутки) области. Более 600 новых случаев заболевания также зарегистрировали в Одесской, Киевской, Запорожской и Полтавской областях.

Наименьшее количество больных зафиксировано в Кировоградской (+43 человека за сутки) и Луганской (+46) областях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими медицинскими препаратами следует быть осторожнее при лечении коронавирусной инфекции.

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