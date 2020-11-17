Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

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Светлана Шкурупий
Инфекционисты говорят, что в нынешнем сезоне коронавирус стал более агрессивным, поэтому в Украине с большой скоростью растет количество новых случаев. За прошлые сутки на COVID-19 заболело 11 968 человек.
Коронавирус | NEXU Science Communication/Reuters
Согласно
данным СНБО, сейчас в стране коронавирусом болеет почти 300 тысяч человек, еще
у более 637 тысяч есть подозрения на наличие заболеваемости. Жертвами пандемии уже
стали 9 856 человек, из них 159 — за прошлые сутки. Тем не менее побороть
вирус удалось 250 983 украинцам, из них 6 786 человек выздоровели за
минувшие сутки.
Больше
всего COVID-19 продолжает атаковать столицу Украины (+1143 заболевших за
сутки), Днепропетровскую (+808 за сутки) и Черкасскую (+755 за сутки) области.
Более 600 новых случаев заболевания также зарегистрировали в Одесской,
Киевской, Запорожской и Полтавской областях.
Наименьшее
количество больных зафиксировано в Кировоградской (+43 человека за сутки) и
Луганской (+46) областях.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими медицинскими препаратами следует быть осторожнее при лечении коронавирусной инфекции.
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