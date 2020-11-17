Коронавирус стал агрессивнее – врач

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Таисия Ерохина
В Украине рекордно увеличивается количество больных коронавирусом, в частности, потому, что в нынешний сезон этот вирус стал более агрессивным. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская газете "Ваше здоровье".
Кроме того, медики заметили, что возраст пациента с тяжелым течением болезни стал меньше. А от осложнений страдают и те, кто не имеет сопутствующих патологий.
Голубовская отметила, что ход коронавирусной болезни увеличился во времени. Пациенты дольше имеют лихорадку, которая даже может возвращаться с новой силой через некоторое время. Поэтому, отмечает врач, болезнь становится более изнурительной.
Также сообщается, что негативная динамика может развиваться уже в течение 1-2 суток или даже нескольких часов. При этом может показаться, что больной пошел на поправку.
Как ранее сообщалось, врач назвала пять самых распространенных осложнений коронавирусной инфекции.
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