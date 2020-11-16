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Врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться

Инфекционист объяснила, с какими препаратами следует быть осторожнее при лечении коронавируса

сегодня, 16:28
Автор:

Таисия Ерохина

Антибиотики не лечат коронавирусную болезнь, заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться

Врач рассказала, что всем заболевшим без исключения не следует применять для лечения коронавирусной болезни антибиотики.

"Антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию. Мы их назначаем в определенных условиях, определенной категории больных, — пояснила Голубовская. — Большинству антибиотики не нужны вообще, даже если у человека температура тела 39 и 40".

Врач добавила, что подавляющее большинство пациентов болеют новой коронавирусной инфекцией не в тяжелой форме, а потому не требуют применения антибактериальных препаратов.

Напомним, в Минздраве рассказали, в какую сумму Украине обошлось бы массовое тестирование на COVID-19, как, например, это сделала Словакия.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", один из распространенных симптомов коронавирусной болезни — это потеря обоняния. Врач рассказал, что делать, если вы перестали ощущать запахи, и когда обоняние вернется.


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Источник: https://t.me/ekspertydoctorsukr/72
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