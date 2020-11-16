Врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться

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Таисия Ерохина
Антибиотики не лечат коронавирусную болезнь, заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Врач рассказала, что всем заболевшим без исключения не следует применять для лечения коронавирусной болезни антибиотики.
Врач добавила, что подавляющее большинство пациентов болеют новой коронавирусной инфекцией не в тяжелой форме, а потому не требуют применения антибактериальных препаратов.
Напомним, в Минздраве рассказали, в какую сумму Украине обошлось бы массовое тестирование на COVID-19, как, например, это сделала Словакия.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", один из распространенных симптомов коронавирусной болезни — это потеря обоняния. Врач рассказал, что делать, если вы перестали ощущать запахи, и когда обоняние вернется.
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