Врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться

Антибиотики не лечат коронавирусную болезнь, заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Врач рассказала, что всем заболевшим без исключения не следует применять для лечения коронавирусной болезни антибиотики.

"Антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию. Мы их назначаем в определенных условиях, определенной категории больных, — пояснила Голубовская. — Большинству антибиотики не нужны вообще, даже если у человека температура тела 39 и 40".

Врач добавила, что подавляющее большинство пациентов болеют новой коронавирусной инфекцией не в тяжелой форме, а потому не требуют применения антибактериальных препаратов.

Напомним, в Минздраве рассказали, в какую сумму Украине обошлось бы массовое тестирование на COVID-19, как, например, это сделала Словакия.

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