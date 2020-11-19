Коронавирус в мире: наконец хорошие новости от ВОЗ

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Дмитрий Симоненко
ВОЗ зафиксировал сокращение заболеваемости коронавирусом в мире. Эксперты Всемирной организации здоровья считают, что это может говорить о том, что пик эпидемии заболевания минул.
По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович статистика заболевших COVID-19 в течение последних семи дней сократилась на 10 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями. Также чиновница отметила, что на данный момент очагом заболеваемости является Северная Америка и Европа – именно здесь за прошлую неделю произошло более 80 процентов случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
Кроме того, Вуйнович заявила, что изобретение вакцины против вируса, вызвавшего пандемию, создаст условие для остановки распространения COVID-19, но заболеваемость будет фиксироваться, так как вакцинация предупреждает появление коронавируса, а не лечит тех, кто уже заразился.
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