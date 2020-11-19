kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17948.92

ETH/USD

475.09

LTC/USD

80.68

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в мире: наконец хорошие новости от ВОЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в мире: наконец хорошие новости от ВОЗ

Будем надеяться, что ожидания экспертов организации оправдаются

сегодня, 19:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

ВОЗ зафиксировал сокращение заболеваемости коронавирусом в мире. Эксперты Всемирной организации здоровья считают, что это может говорить о том, что пик эпидемии заболевания минул. 

Коронавирус в мире: наконец хорошие новости от ВОЗ

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович статистика заболевших COVID-19 в течение последних семи дней сократилась на 10 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями. Также чиновница отметила, что на данный момент очагом заболеваемости является Северная Америка и Европа – именно здесь за прошлую неделю произошло более 80 процентов случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Кроме того, Вуйнович заявила, что изобретение вакцины против вируса, вызвавшего пандемию, создаст условие для остановки распространения COVID-19, но заболеваемость будет фиксироваться, так как вакцинация предупреждает появление коронавируса, а не лечит тех, кто уже заразился.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в европейской квартире Всемирной организации здравоохранения не уверены, что изобретение вакцины против COVID-19 остановит эпидемию, ведь она поможет не всем, так как уже появились признаки того, что могут быть случаи, когда вакцина может оказаться неэффективной.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://echo.msk.ru/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ