Коронавирус в мире: наконец хорошие новости от ВОЗ

ВОЗ зафиксировал сокращение заболеваемости коронавирусом в мире. Эксперты Всемирной организации здоровья считают, что это может говорить о том, что пик эпидемии заболевания минул.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович статистика заболевших COVID-19 в течение последних семи дней сократилась на 10 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями. Также чиновница отметила, что на данный момент очагом заболеваемости является Северная Америка и Европа – именно здесь за прошлую неделю произошло более 80 процентов случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Кроме того, Вуйнович заявила, что изобретение вакцины против вируса, вызвавшего пандемию, создаст условие для остановки распространения COVID-19, но заболеваемость будет фиксироваться, так как вакцинация предупреждает появление коронавируса, а не лечит тех, кто уже заразился.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в европейской квартире Всемирной организации здравоохранения не уверены, что изобретение вакцины против COVID-19 остановит эпидемию, ведь она поможет не всем, так как уже появились признаки того, что могут быть случаи, когда вакцина может оказаться неэффективной.





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