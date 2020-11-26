Коронавирус в мире: как работают вакцины против COVID-19 от разных производителей

Появились хорошие новости о вакцинах против коронавируса. По крайней мере, три экспериментальные вакцины демонстрируют высокую эффективность, согласно информации, опубликованной производителями в пресс-релизах.

Глобальный производитель вакцин AstraZeneca сообщает, что его вакцина предотвращает заражение коронавирусом в 62% случаев, в случае двухразового вакцинирования за месяц. Но в подгруппе добровольцев, получивших половину дозы, а затем полную дозу через месяц, вакцина оказалась эффективной на 90%.



В среднем это составляет 70% эффективности. Вакцины, произведенные Pfizer Inc и биотехнологической компанией Moderna, защищают от симптоматической инфекции в 95% случаев.

В вакцинах Pfizer и Moderna используется очень похожая технология, в то время как AstraZeneca использует другой подход.

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech используют новый подход к созданию вакцин, в котором используется информационная РНК или мРНК.

Этот подход был выбран для вакцины от заболеваний, которые могут вызвать пандемию, много лет назад, потому что он поддается быстрому изменению. Все, что требуется, — это генетическая последовательность вируса, вызывающего пандемию. Создателям вакцин даже не нужен сам вирус — только последовательность.

В этом случае исследователи BioNTech использовали небольшой фрагмент генетического материала, кодирующий фрагмент белка-шипа — структуры, которая украшает поверхность коронавируса, придавая ему такой вид.

Информационная РНК — это одна цепь генетического кода, которую клетки могут "читать" и использовать для создания белка. В случае этой вакцины мРНК инструктирует клетки организма производить конкретную часть вирусного шипового белка. Затем иммунная система видит его, распознает как чужеродный и готовится атаковать, когда действительно происходит заражение.

Moderna разработала другую формулировку липидных наночастиц для защиты мРНК в своей вакцине. Эти составы являются корпоративной тайной, но Moderna считает, что ее подход лучше, и заявляет, что ее вакцина может быть доставлена при температуре минус 20 градусов C и может храниться стабильной в течение 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов, в температуре стандартного домашнего холодильника.

Вакцина AstraZeneca, созданная командой из Британского Оксфордского университета, называется векторной вакциной. Он использует вирус простуды, называемый аденовирусом, чтобы переносить спайковый белок от коронавируса в клетки.

Он также направлен на то, чтобы организм людей, по сути, производил свой собственный иммунитет, создавая небольшие копии шипованного белка, но метод доставки отличается. Этот аденовирус поражает шимпанзе, но не вызывает болезней. Он был модифицирован таким образом, чтобы ее реплицироваться самому, а затем был генетически модифицирован для введения в клетки ДНК, кодирующей полный белок спайк-вируса.

Это более дешевый способ делать вакцины, но он работает медленнее, чем использование РНК. Компания обязалась сделать свою вакцину недорогой для стран всего мира. По словам компании, вакцина может храниться стабильной в течение шести месяцев при стандартной температуре холодильника.

Вакцина от коронавируса Янссена — это рекомбинантная векторная вакцина. Как и AstraZeneca, он использует аденовирус, но он действительно заражает людей. Это генно-инженерная версия аденовируса 26, который может вызывать простуду, но изменение генов отключило его. Он также предоставляет генетические инструкции по производству шипованного белка.

Это единственная вакцина, которая ранее была протестирована на рынке. Вектор аденовируса 26 был использован для производства вакцины компании против Эболы, которая получила разрешение на продажу от Европейской комиссии в июле.

Это одноразовая вакцина, но в этом месяце Johnson & Johnson начала в Великобритании испытание третьей фазы двумя дозами, так как есть некоторые доказательства того, что две дозы обеспечивают лучшую защиту. Добровольцы получат две вакцины с интервалом 57 дней или плацебо.

Биотехнологическая компания Novavax из Мэриленда специализируется на вакцинах на основе "белковых субъединиц". Они используют вирусоподобные наночастицы в качестве основы и покрывают их генно-инженерными частями шипового белка коронавируса.

Это также проверенный и верный вакцинационный подход. Вакцина против гепатита В, вводимая новорожденным, является вакциной на основе белковых субъединиц, так же как вакцина против вируса папилломы человека или ВПЧ и вакцина FluBlok от гриппа Санофи.

Novavax использует вирус насекомых, называемый бакуловирусом, чтобы доставить шипованный белок коронавируса в клетки моли, которые затем производят этот белок. Его собирают и смешивают с адъювантом — иммуностимулятором — на основе сапонина, который содержится в мыльной коре деревьев.

Это также вакцина из белковых субъединиц, созданная с использованием технологии Sanofi FluBlok с адъювантом GlaxoSmithKline. Он также использует бакуловирус для выращивания небольших кусочков белка-шипа.

CoronaVac китайской компании Sinovac использует инактивированный вирус — один из старейших методов вакцинации людей. Целые партии коронавируса выращивают, "убивают", а затем превращают в вакцину. Точно так же вакцина Sinopharm в инактивированном вирусе.

Российская вакцина против коронавируса Sputnik V — это векторная вакцина с аденовирусами. Он использует два вируса простуды, называемые аденовирусом 5 и аденовирусом 26, для переноса генетического материала для белка-шипа в организм.

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