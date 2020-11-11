Коронавирус наступает: врач-инфекционист рассказала о том, что болезнь стала протекать сложнее

Врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась наблюдениями в отношении изменений в протекании коронавирусной болезни. По ее словам, клиническая картина у пациентов с COVID-19 резко поменялась за последний месяц.



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Голубовская рассказала, что болезнь с каждым месяцем все сложнее протекает у пациентов преклонного возраста. Болезнь приобрела длительный характер с псевдо-улучшением, а затем резким ухудшением состояния здоровья и лихорадкой. По словам медика, бывают случаи, когда пациента выписывают из стационара в удовлетворительном состоянии, а уже через несколько дней он возвращается с высокой температурой.

Но самое опасное при инфицировании коронавирусом – это двухфазное протекание болезни. Как правило, первые несколько дней заболевание может проходить бессимптомно, затем наступает резкое ухудшение из-за так называемого посткоронавирусного воспалительного синдрома – из-за внедрения вируса в организм происходит сбой в работе иммунной системы и организм может атаковать самого себя.

Кроме того, усугубилось влияние вируса на нервную систему пациента. Из-за влияния коронавируса на клетки головного мозга, а также из-за действия некоторых препаратов у пациента возникает состояние, напоминающее психоз. Появляются суицидальные мысли, люди отказываются от кислорода, чтобы умереть.

Также Ольга Голубовская пояснила причины такого агрессивного поведения вируса. По ее мнению, это связано с тем, что осень и зима – это сезон коронавирусов, которые просыпаются из-за похолодания и других неблагоприятных условий. Вторую роль в протекании болезни играет количество вирусных частиц, попавших организм. То есть, чем больше вируса, тем агрессивнее на него реагирует иммунная система. Кроме того, большую роль играет реакция иммунитета конкретного человека на конкретный возбудитель.

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