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Недорогой и всем известный препарат может помочь в лечении коронавируса - британские ученые

Аспирин, который обычно используется в качестве разжижителя крови, может снизить вероятность ряда осложнений, вызванных коронавирусом

сегодня, 15:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Тысячи пациентов с коронавирусом в Великобритании получают аспирин в рамках испытания, которое поможет определить, может ли этот препарат снизить риск образования опасных тромбов.

Недорогой и всем известный препарат может помочь в лечении коронавируса - британские ученые

Дешевый и широко доступный аспирин в рамках одного из крупнейших в Британии рандомизированных исследований  в терапии Covid-19 под названием "Recover", был добавлен в список потенциальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

По словам ученых, люди, инфицированные коронавирусом, имеют гиперреактивные тромбоциты — фрагменты клеток, которые участвуют в остановке кровотечения — а это означает, что пациенты подвергаются более высокому риску умереть от тромбоза. Эксперты надеются, что аспирин как антитромбоцитарный агент, который обычно используется в качестве разжижителя крови, может снизить вероятность таких осложнений.

"Аспирин широко используется для предотвращения образования тромбов при многих других состояниях, включая сердечный приступ, инсульт и преэклампсию у беременных женщин", — сказал профессор Мартин Ландрей, соруководитель исследования, — "Но включение пациентов в рандомизированное исследование по использованию аспирина в лечении Covid-19, — единственный способ оценить, есть ли явные преимущества для таких больных и перевешивают ли эти преимущества любые возможные побочные эффекты, такие как риск кровотечения".

 Известно, что не менее 2 тыс пациентов будут получать 150 мг аспирина в день наряду со схемой лечения, указанной ниже. Данные этих пациентов будут сравниваться как минимум с 2 тыс  пациентов, которые получают стандартное лечение Covid-19.

Схема лечения, тестируемая в данном испытании, строится на использовании богатой антителами плазме, забранной у выздоровевших пациентов с Covid-19, и коктейле антител Регенерона, который использовался для лечения симптомов Covid-19 у Дональда Трампа.

Решение о добавлении аспирина в этот список было принято медиками Оксфордского университета, возглавлявшими исследование, и главным медицинским специалистом Англии профессором Крисом Уитти по рекомендации Консультативной группы по терапии Covid-19 в Великобритании.

В отличие от Ремдесивира, который был одобрен в качестве средства лечения Covid-19 в США, но показал плохие результаты в крупном исследовании Всемирной организации здравоохранения, аспирин является незапатентованным лекарством, что делает его намного дешевле.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ВОЗ зарегистрировало рекордные 581 679 случаев заражения коронавирусом за сутки.


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Источник: https://www.theguardian.com/science/2020/nov/07/aspirin-tested-uk-coronavirus-treatment-recovery-blood-clot
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