Коронавирус легко перепутать с туберкулезом – в Минздраве указали, как различить симптомы болезней

Эксперты министерства здравоохранения разъяснили, как отличить коронавирусную инфекцию от туберкулеза, поскольку оба заболевания могут иметь одинаковые симптомы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает портал "Комментарии".

Коронавирус и туберкулез – похожие симптомы. Фото из открытых источников



"Оба заболевания могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, поэтому следует знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью", — отмечают в Минздраве.

Главная особенность туберкулеза состоит в том, что он проявляется медленно, не имея такой острой формы, как Covid-19. Симптомы туберкулеза могут проявляться в течение недель или даже месяцев. А вот коронавирус проявляет себя уже через одну неделю.

Больной туберкулезом быстро устает, ему тяжело работать. При коронавирусе такие симптомы проявляются по-разному, все зависит от тяжести заболевания. Что касается лихорадки, то при туберкулезе температура держится на отметке 37-37,2°С, тогда как при коронавирусе она поднимается до 38°С и более.

Не характерный для Covid-19 симптом – потеря веса и повышенная потливость в ночное время. Такие симптомы могут свидетельствовать о инфицировании палочкой Коха.

Одышка может наблюдаться при обоих недугах. При туберкулезе она появляется чаще при физических нагрузках. При тяжелой форме коронавируса может добавиться кровохарканье. В случае туберкулеза такой симптом наблюдается уже при тяжелой форме.

А вот головная боль, насморк, заложенность носа, боли в горле и мышцах – симптомы коронавирусной болезни. Сюда часто добавляется сухой кашель. У больного туберкулезом кашель обычно с выделениями.

Напомним, еще один особый симптом Covid-19 – потеря вкуса/обоняния и изменение психического состояния.

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