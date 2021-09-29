Человек, который переболел коронавирусом, не должен отказываться от вакцинации. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение у себя в Instagram высказал самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Евгений Комаровский Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский признался, что среди медиков до сих пор нет единого мнения относительно того, нужно прививаться против коронавируса тем, кто перенес болезнь или же лучше повременить с прививкой. Есть медики, которые высказывают мнение, что переболевшим коронавирусом стоит вакцинироваться, но не в первую очередь.

По словам доктора, ВОЗ придерживается единого мнения – перенесенная болезнь не гарантирует, что человек не заразиться повторно. Украина есть членом ВОЗ. Следовательно, придерживается этих рекомендаций.

Комаровский развеял главную "страшилку" о коронавирусе, которая состоит в том, что, если переболевший на коронавирус человек сделает прививку, то у него будет какая-то опасная для организма реакция. На самом деле это не соответствует действительно и нет никаких подтверждённых данных о том, что реакция после прививки – это следствие перенесенной ранее болезни.

Также специалист подчеркнул, что, если человек переболел корнонавирусом в легкой форме, то количество антител, которое есть в организме после этого точно недостаточное для того, чтобы повторно не заболеть.

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