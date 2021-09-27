«Давайте мы не будем проводить Олимпиаду!»: Комаровский высказался против мечты Зеленского

Главный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский высказался против возможного проведения в Украине Олимпийских игр, о чем ранее говорил глава украинского государства Владимир Зеленский. Свою позицию Комаровский объяснил тем, что пока Украина входит в число тех стран, где процветает коррупция, нет никакого морального права проводить подобные дорогостоящие спортивные мероприятия. Как информирует издание "Комментарии", об этом Евгений Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Евгений Комаровский Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский уверен, что на проведении Олимпиады украдут деньги украинских налогоплательщиков, ведь коррупция в Украине так не была побеждена.

По словам Комаровского, власть, которую избрало большинство украинцев, говорит, что хочет провести Олимпийские игры в Украине за счет денег, которые принадлежат народу Украину, но при этом никто мнения самого народа о необходимости проведения Олимпиады не спросил.

"А давайте проведем референдум по вопросу, проводить ли в Украине Олимпийские игры? Пусть нам скажут: нам надо на это потратить 15 млрд долларов", – отметил Евгений Комаровский.

Он отметил, есть масса других вариантов, куда можно направить такие огромные деньги. Например, в сферу экологии, медицины, образования.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский высказался за то, чтобы провести в Украине Олимпиаду. Зеленский назвал проведение Олимпиады мечтой, которую он постарается реализовать.

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