Комаровский призвал украинцев перестать гладить одежду: почему это вредно для здоровья (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Известный в Украине врач-педиатр и лидер общественного мнения Евгений Комаровский обратился к украинцам с призывом отказываться от привычки гладить одежду. Он привел ряд аргументов в эфире телеканала "Украина 24", передают "Комментарии".
Евгений Комаровский. Фото с Facebook
Евгений Комаровский обратил внимание на опыт европейцев, которым удается носить аккуратную одежду, но при этом у них нет культа глажки всего гардероба семьи. Он привел доводы, которые должны заставить отказаться от ежедневного использования утюга. Более того, он уверен, что постоянная стерильность одежды опасна для детей и приводит к аллергиям и аутоиммунным заболеваниям.
Кроме того, использование утюга в быту вредно и для других членов семьи, убежден педиатр. А тем более не советует гладить вещи к идеальности для ублажения общества.
Читайте также: Комаровский рассказал о куче проблем у детей, которые может вызвать COVID-19
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости