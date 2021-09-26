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Комаровский назвал способы профилактики COVID-19

Новый штамм коронавирусного заболевания "Дельта" вытесняет другие мутации

сегодня, 15:55
Автор:

Елизавета Черных

По словам известного доктора Евгения Комаровского, вакцинация и проветривание помещений — главные способы профилактики коронавирусного заболевания в условиях роста количества инфицированных. Об этом медик сообщил эфире телеканала "Украина 24". 

Комаровский назвал способы профилактики COVID-19

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе", — сказал Комаровский. 

При этом доктор подчеркнул, что по состоянию на сегодня, новый штамм коронавирусного заболевания "Дельта" вытесняет другие мутации вируса. 

"...что известно по поводу "Дельты"? Что мРНК и векторные вакцины проявляют достаточно высокую активность и против "Дельты" для профилактики тяжелых форм болезни. Я лично глубоко убежден в том, что вакцинироваться надо", — отметил Комаровский. 

Врач добавил, что если у человека были симптомы во время заболевания ковидом, то в течении полугода после выздоровления можно не вакцинироваться. Затем, по словам Комаровского, у человека снижается уровень антител. 

"Если сомневаетесь, болели вы или нет, то пойдите и вакцинируйтесь, не надо определять уровень антител", — подытожил доктор. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что по словам врача-пульмонолога Светланы Гук, коронавирусный штамм "Дельта" гораздо реже вызывает кашель, потерю обоняния и вкуса, при этом у больных отмечают насморк, головную боль, боль в горле, а также "скачки" температуры. Доктор отметила, что на сегодня у большинства больных штамм "Дельта" протекает легко, а только приблизительно у 10% появляются тяжелые осложнения




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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/12836-komarovskiy-o-profilaktike-koronavirusa-otkryvayte-fortochki-gde-tolko-mozhno
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