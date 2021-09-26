Комаровский назвал способы профилактики COVID-19

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Елизавета Черных
По словам известного доктора Евгения Комаровского, вакцинация и проветривание помещений — главные способы профилактики коронавирусного заболевания в условиях роста количества инфицированных. Об этом медик сообщил эфире телеканала "Украина 24".
Евгений Комаровский - фото из открытых источников
При этом доктор подчеркнул, что по состоянию на сегодня, новый штамм коронавирусного заболевания "Дельта" вытесняет другие мутации вируса.
"...что известно по поводу "Дельты"? Что мРНК и векторные вакцины проявляют достаточно высокую активность и против "Дельты" для профилактики тяжелых форм болезни. Я лично глубоко убежден в том, что вакцинироваться надо", — отметил Комаровский.
Врач добавил, что если у человека были симптомы во время заболевания ковидом, то в течении полугода после выздоровления можно не вакцинироваться. Затем, по словам Комаровского, у человека снижается уровень антител.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что по словам врача-пульмонолога Светланы Гук, коронавирусный штамм "Дельта" гораздо реже вызывает кашель, потерю обоняния и вкуса, при этом у больных отмечают насморк, головную боль, боль в горле, а также "скачки" температуры. Доктор отметила, что на сегодня у большинства больных штамм "Дельта" протекает легко, а только приблизительно у 10% появляются тяжелые осложнения
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