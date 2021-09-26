По словам врача-пульмонолога Светланы Гук, коронавирусный штамм "Дельта" гораздо реже вызывает кашель, потерю обоняния и вкуса, при этом у больных отмечают насморк, головную боль, боль в горле, а также "скачки" температуры. Об этом медик рассказала в интервью УКРИНФОРМ.

Врач назвала симптомы, по которым можно определить штамм "Дельта" - фото из открытых источников

Доктор отметила, что на сегодня у большинства больных штамм "Дельта" протекает легко, а только приблизительно у 10% появляются тяжелые осложнения:

Среди основных симптомов Гук назвала такие:

"Головная боль, насморк, боль в горле и повышение температуры". Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем — снова поднимается".

Врач отметила, что также у инфицированных "Дельтой" чаще встречаются расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности рвота, диарея или тошнота.

Напомним, что коронавирусный штамм "Дельта" обнаруживают среди жителей Украины. Кроме того, его называют наиболее опасным и коварным, поскольку с момента заражения до полного блокирования жизненно важных органов пациента может пройти около четырех дней. Израильский доктор Итай Галь рассказал, как новая мутация коронавирусной инфекции буквально за несколько дней "побеждает" зараженного человека, если не успеть обратиться к медикам.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что украинцам предлагают стать добровольцами в тестировании нового препарата против коронавируса. Учеными было изобретено фармацевтическое новшество, которое, согласно исследованиям, может противостоять COVID-19. Cейчас препарат проходит этап тестирования.









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