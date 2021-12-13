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Комаровский назвал симптом, когда медлить больше нельзя и нужно срочно обращаться в больницу

Евгений Комаровский рассказал, что при течении любой болезни важно обращать внимание на один ключевой фактор

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Заслуженный врач Украины Евгений Комаровский, который больше известен украинцам, как самый известный педиатр страны, рассказал, что при течении любой болезни важно придерживаться одного строгого правила, которое может не только уберечь здоровье, но и сохранить жизнь. Об этом доктор Комаровский написал у себя в Instagram.

Комаровский назвал симптом, когда медлить больше нельзя и нужно срочно обращаться в больницу

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский объяснил, правило это на самом деле очень простое – если на протяжении двух дней вы чувствует ухудшение самочувствия, и вы произносите фразу, что "сегодня хуже, чем вчера", то это яркий сигнал, что заниматься самолечением нужно прекращать, потому как это опасно, и нужно обязательно обращаться за помощью в медучреждение.

По словам Комаровского, важно обращать внимание, как протекает болезнь, есть ли улучшение самочувствия. От этого напрямую зависит курс лечения, ведь так одни препараты можно заменять другими, проводить корректировку.

Педиатр советует особенно внимательными быть родителям с маленькими детьми, которые сами еще не могут точно охарактеризовать свое состояние. Поэтому нужно обращать внимание на симптомы. Если состояние улучшается, значит болезнь отступает и динамика позитивная. Если же состояние здоровья далеко от улучшения, то о выздоровлении еще говорить слишком преждевременно.

Читайте также на портале "Комментарии" — доктор Евгений Комаровский считает, что государство не сумело должным образом провести вакцинацию украинцев против коронавируса. Полным ходом сами же медработники продают липовые ковид-сертификаты. Потому со всей уверенностью можно сказать, что битву с антивакцинаторами страна проиграла.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CWvvYmOoh0H/
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