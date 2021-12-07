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Комаровский: битву с антивакцинаторами страна проиграла

Доктор Комаровский считает, что государство не сумело должным образом провести вакцинацию украинцев против коронавируса

сегодня, 07:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на увеличения уровня вакцинации в Украине по-прежнему продаются ковид-сертификаты. Никто не остановил этот процесс. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал самый известный педиатр страны доктор Евгений Комаровский.

Комаровский: битву с антивакцинаторами страна проиграла

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

"Справки, поддельные сертификаты продаются активнейшим образом. По-прежнему врачи вносят за деньги в реестры, делают вид, что укололи. По-прежнему все это происходит. Я с болью это говорю, но битву с антивакцинаторами страна проиграла", – отметил Евгений Комаровский.

Он добавил, невозможно, образно говоря, за полгода выиграть битву, которой вы не занимались, к которой вы не готовились, ведь в Украине 30 лет независимости была вакханалия в стране.

Комаровский отметил, то, что происходит с коронавирусом – это лишь "вишенка на тортике", потому что не менее серьезные проблемы могут возникнуть с полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, корью. 

По словам доктора, беда Украины в том, что немало среди людей, которые занимаются контролем процесса вакцинации немало самих антивакцинаторов. Поэтому государство битву с антивакцинаторскими настроениями проиграло и поэтому основные усилия должны быть направлены на цивилизованное оказание медицинской помощи, на поддержку медработников, на обеспечение препаратами, на кислород, на койкоместа, на систему скорой помощи и так далее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h84Y4MPmUJI
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