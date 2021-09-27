Кого в Украине будут отстранять от работы в случае отказа от вакцинации

В Украине планируют внести чиновников и преподавателей в список профессий, работники которых будут обязаны вакцинироваться от COVID-19, в случае отказа их будут отстранять от работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

вакцинация - фото из открытых источников

Согласно пояснительной записке к проекту и статье 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", работники отдельных профессий, производств и организаций, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

В документе также указано:

"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ".

В свою очередь Минздрав отмечает, что в апреле этого года, Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также Кабмином было установлено, что вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

- Работники местных государственных администраций.

-Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине обязательная вакцинация. А также, ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве.

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