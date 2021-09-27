Кого в Украине будут отстранять от работы в случае отказа от вакцинации

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Александра Якубовская
В Украине планируют внести чиновников и преподавателей в
список профессий, работники которых будут обязаны вакцинироваться от COVID-19,
в случае отказа их будут отстранять от работы. Об этом сообщает РБК-Украина.
вакцинация - фото из открытых источников
Согласно пояснительной записке к проекту и статье 12 закона
Украины "О защите населения от инфекционных болезней", работники
отдельных профессий, производств и организаций, подлежат обязательным
профилактическим прививкам.
В документе также указано:
В свою очередь Минздрав отмечает, что в апреле этого года,
Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального
законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть
необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите
прав человека и основополагающих свобод.
Также Кабмином было установлено, что вакцинации против
острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их
территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
-Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине обязательная вакцинация. А также, ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве.
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