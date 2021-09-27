logo
Русский Українська

BTC/USD

43631.10

ETH/USD

3082.82

LTC/USD

151.66

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Кого в Украине будут отстранять от работы в случае отказа от вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кого в Украине будут отстранять от работы в случае отказа от вакцинации

Работники данный профессий подлежат обязательным профилактическим прививкам

сегодня, 15:40
Автор:

Александра Якубовская

В Украине планируют внести чиновников и преподавателей в список профессий, работники которых будут обязаны вакцинироваться от COVID-19, в случае отказа их будут отстранять от работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кого в Украине будут отстранять от работы в случае отказа от вакцинации

вакцинация - фото из открытых источников

Согласно пояснительной записке к проекту и статье 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", работники отдельных профессий, производств и организаций, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

В документе также указано:

"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ".

В свою очередь Минздрав отмечает, что в апреле этого года, Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также Кабмином было установлено, что вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

- Работники местных государственных администраций.

-Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Ранее издание "Комментарии"  сообщало о том, что в Украине обязательная вакцинация.  А также, ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chinovnikov-uchiteley-budut-otstranyat-raboty-1632743419.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ