Ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве

В 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Об этом сообщает УНИАН.

Ревакцинация ждет украинцев в следующем году, фото из открытых источников

Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.

Также среди важных вопросов повестки дня целесообразность введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, которые имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения.

По словам Федора Лапия, между двумя дозами надо делать перерыв сроком на полгода.

На пресс-конференции 14 сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что ревакцинация скорее всего будет в 2022 году, ведь вирус мутирует и даже ученые не имеют окончательного ответа на вопрос "К чему готовиться?".



По его словам, совмещать вакцинацию и ревакцинацию не рекомендуется. Взрослые украинцы должны получить прививку в этом году, чтобы у них начал формироваться иммунитет.

В Украине есть 10 миллионов доз вакцин разных производителей, а прошли вакцинацию примерно 25% взрослых. Министерство здравоохранения стремится провакцинировать всех взрослых украинцев до начала 2022 года, отметил премьер.



Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве просят родителей школьников мотивировать учителей делать прививки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!