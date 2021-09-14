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Ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве

Решать эти вопросы будет Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики

сегодня, 14:00
Автор:

Козлова Альбіна

В 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Об этом сообщает УНИАН.

Ревакцинация взрослых и вакцинация детей в Украине: что говорят в Минздраве

Ревакцинация ждет украинцев в следующем году, фото из открытых источников

Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.

Также среди важных вопросов повестки дня целесообразность введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, которые имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения.

По словам Федора Лапия, между двумя дозами надо делать перерыв сроком на полгода.

На пресс-конференции 14 сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что ревакцинация скорее всего будет в 2022 году, ведь вирус мутирует и даже ученые не имеют окончательного ответа на вопрос "К чему готовиться?".

По его словам, совмещать вакцинацию и ревакцинацию не рекомендуется. Взрослые украинцы должны получить прививку в этом году, чтобы у них начал формироваться иммунитет.

В Украине есть 10 миллионов доз вакцин разных производителей, а прошли вакцинацию примерно 25% взрослых. Министерство здравоохранения стремится провакцинировать всех взрослых украинцев до начала 2022 года, отметил премьер.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве просят родителей школьников мотивировать учителей делать прививки.


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Источник: https://www.unian.ua/health/country/u-moz-rozpovili-koli-bude-priynyato-rishennya-shchodo-revakcinaciji-vid-koronavirusu-novini-ukrajini-11543803.html?_gl=1*8njq3n*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTYxNTU1MS42OS4xLjE2MzE2MTYwNjYuNjA.*_g
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