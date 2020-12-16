Когда вы получите вакцину против COVID-19? Проверить здесь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует эти критерии для установления “приоритета вакцинации” среди населения, согласно плану вакцинации против COVID-19. Чем больше ответов "да", тем выше вероятность быть вакцинированным против коронавируса раньше остальных.

Коллаж: Д. Романюк/Когда вы получите вакцину против COVID-19

1. Вам больше 50 лет?

2. Работаете в сфере медицины?

Пример: врач, медсестра, волонтер и др.

3. Работаете ли вы в госучреждении?

Пример: полиция, школа/университет, армия и др.

4. Имеете ли вы как минимум два хронических заболевания?

Пример: гипертония, диабет, астма и др.

5. Вы живете в “красной” зоне?

Украина, Россия, Польша, Румыния, по состоянию на 16 декабря, находятся в “зеленой” зоне.

Например, работники сферы медицины, которые имеют дело с коронавирусом, гарантированно получают вакцину в первую очередь. Люди старше 50, у которых есть как минимум два хронических заболевания, получают вакцину сразу после медработников. В последнюю очередь вакцинируют людей младше 50 лет, которые не работают в медицинских учреждениях и не имеют хронических заболеваний.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.

















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