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Когда нужно ложиться спать, чтобы действительно выспаться: советы врача

В идеале ложиться спать до 23.00 и сон должен длиться не менее 7 часов

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Многие люди не считают, что сон напрямую может влиять на самочувствие человека на протяжении всего дня. Недосыпая человек очень сильно истощает свой организм. Но есть случаи, когда людям очень сложно уснуть, они страдают от бессонницы. В котором часу лучше всего ложиться спать, чтобы чувствовать себя лучше, рассказала у себя в Instagram терапевт Мария Тимченко.

Когда нужно ложиться спать, чтобы действительно выспаться: советы врача

Сон. Фото: из открытых источников

Врач отмечает, первое правило сна, которое должен соблюдать каждый человек – это ложиться спать не позднее 23.00. в общей сложности в состоянии сна человек должен пребывать не менее 7 часов. Желательно не делать исключение из этого правила на выходные и во время отпуска.

Мария Тимченко обращает внимание, что с 23.00 до 3.00 часов ночи наступает глубокая фаза сна. Следовательно, если человек ложиться спать значительно позже, то он выпадет из этого самого ценного периода сна. В итоге с утра у человека появляется чувство недосыпа, что приводит к плохой концентрации внимания, нервозности и плохому настроению.

Специалист советует также обратить внимание на подготовку к сну. Нужно, чтобы в спальне было максимально темно и тихо. Если мешает лунный свет, нужно плотно закрыть шторы. Если доносится шум из-за окна, желательно воспользоваться берушами. За 2 часа до сна лучше отказаться от пользования какими-либо гаджетами. 

"Все гаджеты, экран которых работает в синем световом спектре, блокируют выработку мелатонина. Это основной гормон, который влияет на засыпание", – отмечает врач.

Не стоит также отправлять на кухню перед сном. Прием пищи лучше закончить за 2-3 часа до сна. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/CTfd7xDs6QF/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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