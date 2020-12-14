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Когда коронавирус потеряет свою агрессивность: Голубовская дала ответ

Голубовская отметила, что сложная ситуация с коронавирусом наблюдается не только в Украине

сегодня, 14:05
Автор:

Таисия Ерохина

В 2022 году коронавирусная инфекция может стать менее агрессивной, а значит ужасные последствия заболевания уменьшатся. Такой прогноз озвучила украинский инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю".

Когда коронавирус потеряет свою агрессивность: Голубовская дала ответ

Фото из открытых источников

По словам медика, весь мир, в частности Украина, сейчас проходят адаптацию к новому возбудителю, а он, в свою очередь, адаптируется к нам. Сложно сказать, чем это все закончится. Эксперты то и дело озвучивают разные прогнозы.

"Надеемся, что где-то к 2022 году вирус немного потеряет свою агрессивность, как это было в период испанского гриппа, — заявила Голубовская. — Я не очень люблю такое сравнение, это совершенно разные вирусы, но есть надежда, что он будет циркулировать рядом с нами в качестве пятого коронавируса".

Врач отметила, Украина сейчас находится на пике огня. И главное, по ее словам, не сдержать эпидемию, так как это уже невозможно, а спасать людей. Голубовская добавила, что сложная ситуация наблюдается и в других странах, в тех же США.

"Многие страны открыли стадионы – все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням", — отметила эксперт.

Инфекционист Ольга Голубовская резюмирует, что происходящее может свидетельствовать о том, что человечество входит в новый цикл пандемий мирового масштаба.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", эпидемиолог сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине. Говорить о положительном влиянии карантина выходного дня на какой-либо спад заболеваемости коронавирусом в Украине, по словам медика, оснований нет.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/golubovskaya-myi-nahodimsya-na-pike-ognya-i-ne-mozhem-sderzhat-epidemiyu-teper-nam-nado-spasat-lyudej.htm
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