Когда коронавирус потеряет свою агрессивность: Голубовская дала ответ

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Таисия Ерохина
В 2022 году
коронавирусная инфекция может стать менее агрессивной, а значит ужасные
последствия заболевания уменьшатся. Такой прогноз озвучила украинский
инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю".
Фото из открытых источников
По словам медика,
весь мир, в частности Украина, сейчас проходят адаптацию к новому возбудителю,
а он, в свою очередь, адаптируется к нам. Сложно сказать, чем это все
закончится. Эксперты то и дело озвучивают разные прогнозы.
Врач отметила,
Украина сейчас находится на пике огня. И главное, по ее словам, не сдержать
эпидемию, так как это уже невозможно, а спасать людей. Голубовская добавила,
что сложная ситуация наблюдается и в других странах, в тех же США.
Инфекционист
Ольга Голубовская резюмирует, что происходящее может свидетельствовать о том,
что человечество входит в новый цикл пандемий мирового масштаба.
Как сообщал ранее
портал "Комментарии", эпидемиолог сказала, что
искажает статистику коронавируса в Украине. Говорить о положительном влиянии карантина
выходного дня на какой-либо спад заболеваемости коронавирусом в Украине, по
словам медика, оснований нет.
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