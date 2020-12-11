Эпидемиолог сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине

В Украине сейчас люди не тестируются на коронавирус в тех масштабах, как ранее. Об этом заявила врач-эпидемиолог, исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк "РБК-Украина".

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Так, врач отметила снижение заболеваемости COVID-19 в Украине, согласно последним данным статистики.

"Сложно сказать, произошло ли это благодаря карантину выходного дня или каким-то другим факторам, — считает Сояк. — Безусловно, когда мы не контактируем с другими людьми, мы уменьшаем количество инфицированных. Но, глядя на то, как на практике внедрялись эти мероприятия и как их придерживались в городах, мне кажется, что карантин выходного дня не сыграл значительной роли".

Поэтому говорить о влиянии это меры на серьезный спад заболеваемости, по словам медика, оснований нет.

Кроме того, статистика показывает, что только в некоторых регионах наблюдается снижение заболеваемости. Тогда как Киев и Одесса остаются на том же уровне.

Также медик обратила внимание на проблему с тестированием, которая плохо отслеживается в статистике. По словам Сояк, тестов стали проводить меньше, но непонятна причина – то ли лаборатории не могут больше тестировать, то ли материалы не поступают в лаборатории.

"По моим наблюдениям, сейчас люди не тестируются в тех масштабах, как раньше. Врачи сейчас все реже направляют пациентов на тест в не тяжелых случаях. А люди чаще лечатся дома, потому что им попросту лень идти сдавать анализы и ждать их результатов, потому что это занимает слишком много времени, — пояснила эпидемиолог. — При легком течении можно не обследоваться, находиться в изоляции и лечиться дома. Но это искажает реальную статистику".

Врач подчеркнула, что в любом случае все последующие карантинные мероприятия актуальны, и без них ситуация очень быстро вернется в прошлое русло.

Как ранее сообщалось, медики фиксируют у детей новый симптом коронавируса – "клубничный язык".

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