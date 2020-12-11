Эпидемиолог сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине сейчас
люди не тестируются на коронавирус в тех масштабах, как ранее. Об этом заявила врач-эпидемиолог,
исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному
контролю Катерина Сояк "РБК-Украина".
Фото из открытых источников
Так, врач
отметила снижение заболеваемости COVID-19 в Украине, согласно последним данным
статистики.
Поэтому говорить
о влиянии это меры на серьезный спад заболеваемости, по словам медика,
оснований нет.
Кроме того,
статистика показывает, что только в некоторых регионах наблюдается снижение
заболеваемости. Тогда как Киев и Одесса остаются на том же уровне.
Также медик
обратила внимание на проблему с тестированием, которая плохо отслеживается в
статистике. По словам Сояк, тестов стали проводить меньше, но непонятна причина
– то ли лаборатории не могут больше тестировать, то ли материалы не поступают в
лаборатории.
Врач подчеркнула,
что в любом случае все последующие карантинные мероприятия актуальны, и без них
ситуация очень быстро вернется в прошлое русло.
Как ранее сообщалось,
медики фиксируют у детей новый
симптом коронавируса – "клубничный язык".
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