Когда исчезнет коронавирус: врач назвал год

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Любовь Блажко
Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в одном из своих интервью рассказал, когда стоит ожидать спада коронавирусной инфекции. Согласно его словам, это произойдет не раньше февраля, когда вторая волна достигнет своего пика.
Коронавирус в Украине. Фото: tsn.ua
Для примера он взял испанский грипп, который был запротоколирован в 1918 году. Тогда было три волны заболевания, следовательно, в этой ситуации стоит ожидать того же. Первая волна коронавируса была небольшой — переболело 5-10 процентов населения. Вторая волна началась в августе и должна закончиться приблизительно в феврале. А следующие полгода будет наблюдаться падение волны, соответственно, показатели с каждым днем будут уменьшаться.
Также он добавил, что на данный момент мы можем наблюдать увеличение случаев госпитализации.
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