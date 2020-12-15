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Когда исчезнет коронавирус: врач назвал год

Коронавирусная инфекция пойдет на спад уже в феврале

сегодня, 14:28
Автор:

Любовь Блажко

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в одном из своих интервью рассказал, когда стоит ожидать спада коронавирусной инфекции. Согласно его словам, это произойдет не раньше февраля, когда вторая волна достигнет своего пика. 

Когда исчезнет коронавирус: врач назвал год

Коронавирус в Украине. Фото: tsn.ua

Для примера он взял испанский грипп, который был запротоколирован в 1918 году. Тогда было три волны заболевания, следовательно, в этой ситуации стоит ожидать того же. Первая волна коронавируса была небольшой — переболело 5-10 процентов населения. Вторая волна началась в августе и должна закончиться приблизительно в феврале. А следующие полгода будет наблюдаться падение волны, соответственно, показатели с каждым днем будут уменьшаться. 

Также он добавил, что на данный момент мы можем наблюдать увеличение случаев госпитализации. 

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — заявил эксперт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19. Люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/koronavirus-v-ukraine-ischeznet-posle-tretey-volny-vrach-nazval-god-1682464.html?_ga=2.239406986.884143706.1608030775-1008089632.1597168912
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