Когда исчезнет коронавирус: врач назвал год

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в одном из своих интервью рассказал, когда стоит ожидать спада коронавирусной инфекции. Согласно его словам, это произойдет не раньше февраля, когда вторая волна достигнет своего пика.

Коронавирус в Украине. Фото: tsn.ua

Для примера он взял испанский грипп, который был запротоколирован в 1918 году. Тогда было три волны заболевания, следовательно, в этой ситуации стоит ожидать того же. Первая волна коронавируса была небольшой — переболело 5-10 процентов населения. Вторая волна началась в августе и должна закончиться приблизительно в феврале. А следующие полгода будет наблюдаться падение волны, соответственно, показатели с каждым днем будут уменьшаться.

Также он добавил, что на данный момент мы можем наблюдать увеличение случаев госпитализации.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — заявил эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19. Люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature.

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