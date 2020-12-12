kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.12.2020

BTC/USD

18758.40

ETH/USD

566.40

LTC/USD

76.60

НБУ 12.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19

Специалисты пришли к неожиданному выводу

сегодня, 21:05
Автор:

Любовь Блажко

Ученые заявили, что люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature. 

Ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19

COVID-19. Фото: tsn.ua

Так, известно, что для проведения научного исследования они пригласили более 2 тысяч пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Они детально изучили их ДНК, после чего сравнили их с генами здоровых людей. Специалистам удалось найти существенное отличие – ген TYK2, которого нет у здорового человека. 

Плюс, ученые нашли одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Согласно результатам исследования, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения коронавируса. Они заявляют, что эти гены могут стать причиной нарушения работы иммунной системы, а также повысить риск развития воспаления легких. 

Авторы этого исследования говорят, что данное открытие поможет быстрее понять, где именно происходит сбой в иммунной системе. Следовательно, быстрее найти новые методы лечения. 

"Если мы выберем правильное вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней", – резюмировал консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nature.com/articles/s41586-020-03065-y#author-information
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ