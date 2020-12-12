Ученые обнаружили гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19

Ученые заявили, что люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature.

COVID-19. Фото: tsn.ua

Так, известно, что для проведения научного исследования они пригласили более 2 тысяч пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Они детально изучили их ДНК, после чего сравнили их с генами здоровых людей. Специалистам удалось найти существенное отличие – ген TYK2, которого нет у здорового человека.

Плюс, ученые нашли одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Согласно результатам исследования, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения коронавируса. Они заявляют, что эти гены могут стать причиной нарушения работы иммунной системы, а также повысить риск развития воспаления легких.

Авторы этого исследования говорят, что данное открытие поможет быстрее понять, где именно происходит сбой в иммунной системе. Следовательно, быстрее найти новые методы лечения.

"Если мы выберем правильное вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней", – резюмировал консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.

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