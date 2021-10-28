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Клиническое исследование вакцины от COVID-19 проведут в Украине: подробности

Добровольцы из двух регионов Украины смогут присоединиться к третьей фазе испытаний вакцины от коронавирусной болезни

сегодня, 14:24
Автор:

Елена Бурдейная
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Минздрав принял решение о проведении клинических испытаний нового препарата в медицинских учреждениях Украины, как указано в соответствующем приказе ведомства.

Клиническое исследование вакцины от COVID-19 проведут в Украине: подробности

Завод Sanofi во Фрамингеме, открытый в 2019 году в Массачусетсе, США - фото с Instagram компании

Третья фаза клинических испытаний будет осуществляться в отношении двух видов вакцин (моновалентной и бивалентной) против SARS-CoV-2 для лиц старше 18 лет. Она будет проводиться исключительно на добровольцах в пяти частных медицинских учреждениях:

— четырех – в Киеве ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медстрой-Клиник", "Медицинская клиника "Благомед");

— одном – в Виннице ("Медицинский центр "Салютем").

Заявка на испытания предоставлена ООО "Санофи-Авентис Украина". Главным ее основателем является французская компания "Санофи", как указано на портале Youcontrol, а спонсирует исследования Sanofi Pasteur Inc., USA (Санофи Пастер Инк., США).

Содержание третьей фазы исследования медицинского препарата – изучение его действия в условиях многоэтапных, модифицированных двойных слепых испытаний в параллельных группах. Добровольцев, которые задействуются на данном этапе, может быть от 300 до 3000. Им будут вводить вакцину и смотреть, есть ли от нее эффект по сравнению с получившими "пустышку". Исследование слепое, так что никто не будет знать, получил или не получил вакцину. Также важно, чтобы испытания проводились в разных странах и даже в разных районах одной страны.

Результаты второй фазы испытаний совместной разработки Sanofi и GlaxoSmithKline размещены на официальном сайте компании (см. ссылку). В них указано, что средство изучали на 722 добровольцах в возрасте от 18 до 95 лет и оно оказалось действенным на уровне 95%. Преимуществом вакцины есть то, что она может сохраняться при нормальных температурах.

Издание "Комментарии" ранее рассказывало о смерти роженицы, наступившей в результате осложнений после COVID-19.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-27102021--2352-pro-provedennja-klinichnogo-viprobuvannja-ta-zatverdzhennja-suttevih-popravok-do-protokoliv-klinichnih-viprobuvan-likarskih-zasobiv-priznachenih-dlja-zdijsnennja-zahodiv
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