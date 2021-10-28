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Молодая роженица умерла от осложнений после COVID-19: что известно о трагедии

У покойной осталось двое детей

сегодня, 13:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Молодая роженица умерла от осложнений после COVID-19: что известно о трагедии

Женщина последние дни находилась в реанимации, фото Киевская ОГА

Как стало известно, женщина родила недавно ребенка, однако болела COVID-19. В больнице она скончалась от осложнений после болезни. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу Марички Падалко в Facebook.

Известно, что женщина работала учителем английского языка в одном из столичных общеобразовательных учреждений – школе №155. У покойной Ирины Шамоты родился здоровый ребенок. У нее осталось двое детей. Как известно из поста, женщина инфицировалась вирусом во время беременности и у нее было тяжелое состояние. Роженицу госпитализировали в реанимацию.

Дети Марички Падалко учатся в школе, где преподавала покойная Ирина Валерьевна. Сейчас неравнодушные собирают средства для поддержки семьи женщины.

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксирован 26 071 новый случай заболевания COVID-19. Заболели 1830 детей, 477 медиков. За сутки умерло 576 человек.

Напомним, что в Украине всего три области в "желтой" зоне. В "красную" зону попали еще семь областей. Запреты там начнут действовать с 30 октября. В Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 ежедневно до 2 ноября может быть примерно от 22 960 до 24 625 человек в сутки, а с 3-9 ноября — от 24 242 до 28 929 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам министра здравоохранения Словении, страна может столкнуться с кошмарным сценарием развития эпидемии COVID-19, свирепствующей в Словении и других странах Центральной и Восточной Европы с низким уровнем вакцинации. Министр Янез Поклукар сообщил 27 октября, что в больницах мало коек, ведь эпидемиологи регистрируют больше новых случаев заболевания с января 2021 года.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/kieve-koronavirusa-umerla-molodaya-uchitelnitsa-1635411444.html
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