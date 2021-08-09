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Киев снова впереди всех: где коронавирус снова начал прогрессировать

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще в 300 граждан, а 400 из-за этой болезни попали в медучреждения

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили еще у 300 соотечественников, а 400 украинцев пришлось госпитализировать, чтобы не допустить усугубление болезни. Из 300 человек, у которых выявлено COVID-19, 20 – дети и 2 – медицинские работники. Как информирует портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные на официальном сайте.

Киев снова впереди всех: где коронавирус снова начал прогрессировать

Инфекционное отделение. Фото: Слово и дело

На утро 9 августа в стране подтверждено 2 259 451 инфицирование, из которых 53 100 (+5 за сутки) – это летальные случаи, а 2 191 202 (+281) выздоровления. Лидером среди регионов, где больше всего новых кейсов заболевания на COVID-19 стала столица Украины. В Киеве официально подтвержденный 51 случай. На втором месте Одесская область с 39 новыми подтвержденными случаями. На третьем – Тернопольская область с 32 случаями, на четвертом – Винницкая область с 24 случаями. Замыкает первую пятерку Черновицкая область с 21 случаем. В Минздраве уточняют, что в статистику не попали данные с ОРДЛО и Крыма.

Отметим, ранее издание "Комментарии" сообщало о неутешительном прогнозе от эпидемиолога Андрея Александрина, который считает, что Украина очень близка к тому, чтобы повторить сценарий России. В стране прогрессирует новый штамм "Дельта". Все больше новых случаев заражений и при этом слишком маленький процент вакцинации людей из групп риска. В первую очередь, речь идет о пенсионерах. На сегодняшний день уровень вакцинации тех, кому за 80 – чуть более 2%. С такими темпами вакцинации система здравоохранения может не справиться с наплывом больных при обострении пандемии.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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