Киев – первый по темпам обнаружения COVID-19: какие регионы в лидерах

Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса продолжает показывать, что столица – среди лидеров по темпам заболеваемости и смертности, сообщает Минздрав. Но одновременно находится на первом месте по темпам вакцинации граждан.

Аналитическая панель НСЗУ о состоянии вакцинации от COVID-19 – скрин экрана

В Киеве по состоянию на утро 11 ноября 2021 г. обнаружили 2002 новых случая COVID-19 – это втрое больше, чем было три дня назад. По уровню смертности столица также на первом месте – 51 человек умерших в сутки. Болеет – около 30 тыс. киевлян.

Три области, в которых наибольший рост заболеваемости – Днепропетровская (+1999), Харьковская (+1550) и Одесская (+1469). В Одесской области умерло наибольшее количество больных коронавирусом – 71 чел., несколько меньше – в Днепровской – 68 чел.

Наибольшее количество больных – в Одесской области (50551 чел.), и возрастает последние три дня. Наибольшее количество новых больных COVID-19 зафиксировано в Ивано-Франковской области (827 чел.).

Последние три дня в некоторых регионах сокращается количество новых больных. Самое заметное уменьшение – в Донецкой и Луганской областях.

Согласно инфографике, обнародованной Евгением Истребиным, системным аналитиком, худшую недельную динамику показывают три области — Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая. В областях отмечен рост числа новых случаев более чем на 20% в течение прошлой недели. Между тем, официально Винницкая область еще в "оранжевой" зоне, Закарпатская — даже в "желтой", а Ивано-Франковская — уже в "красной".

Данные Минздрава показывают, что самый высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Житомирской (120,1 чел./100 тыс. нас.) и Николаевской (113,7 чел./100 тыс. нас.). областях.

Общее количество больных COVID-19 в Украине – 507924 чел. (на 11 ноября 2021 г.). Количество вакцинированных граждан указано на дашборде "Информация о состоянии вакцинации от COVID-19 пациентов, заключивших декларации с врачами ПМД". По состоянию на 7 ноября 2021 г. две дозы получили 6,8 млн. чел. – пятая часть взрослого населения страны, одна доза – 9,8 млн чел. – третья часть.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию ВОЗ о тенденциях заболеваемости COVID-19 в Европе. С соответствующей статьей можно ознакомиться по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!