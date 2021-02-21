Какие области Украины первыми получат вакцину от COVID-19

Украина готова начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ожидает поставку лекарств любого типа. Главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил области, какие получат препарат в день его прибытия.

вакцинация в Украине (фото из открытых источников)

На своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения рассказал, что внутриобластная логистика уже организована и Украина готова получить первую партию вакцины. Уже согласованы особенности учета и отпуска иммунобиологических препаратов.

По словам Виктора Ляшко, первыми вакцину от COVID-19 получит Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая области, а также столица Украины. Препарат будет доставлен в эти регионы в день своего прибытия, его развезут 11 машин. В остальные регионы вакцина поступит на следующий день.

Главный санврач страны также отметил, что в воскресенье, 21 февраля, лично отправится в Черниговскую область, чтобы проверить, насколько склад, мобильные бригады и медицинские учреждения готовы к доставке препарата и вакцинации людей.

Также Виктор Ляшко подчеркнул, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать с определенными медицинскими учреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации, договора и платить им за предоставленные услуги. А для этого, нужно для чтобы все данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Напомним, что в ближайшее время Украина получит поставку вакцины от коронавирусной инфекции из Индии. По мнению иностранных фармрегуляторов, эффективность препарата COVISHIELD достигает 72%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине открылся первый мобильный госпиталь для пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

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