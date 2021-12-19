Какая категория людей тяжелее переносит коронавирус

У людей с коронавирусной инфекцией, которые поддаются панике и отчаянию, течение заболевание проходит сложнее. Таким мнением поделилась врач — пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук, передают издание "Факты".

Кто тяжелее переносит коронавирус (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что многие люди, узнав о заражении COVID-19, начинают сильно поддаваться страху, поэтому медики приписывают им успокоительные средства. Хотя в протокол по лечению коронавирусного заболевания они не входят.

По словам Светланы Гук, некоторые пациенты поступают в медицинское учреждение с незначительными симптомами, но уже вызывают нотариуса, ставя на себе крест. Поэтому, пациентам, которые подвержены тревожному состоянию, специалисты назначают симптоматическое лечение, поскольку паника ухудшает общее самочувствие человека и может спровоцировать панические атаки.

"Пациенты-пессимисты тяжелее переносят болезнь. Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал, что болел дома и все было хорошо. Но однажды за ужином, он почувствовал, что сердце стало биться чаще, и ему сразу стало страшно" — рассказала Светалана Гук.

По ее словам, это пример панической атаки и на нее нужно уметь правильно реагировать, поскольку нервная система человека ослаблена, и он "поедает" не только себя, но и врача.

Напомним, что известный врач Комаровский объяснил землякам, какая разновидность ковида представляет угрозу – Дельта или Омикрон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вскоре в Украине может появиться новый штамм коронавируса "Омикрон".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!