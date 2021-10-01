По словам президента Ассоциации анестезиологов, профессора Сергея Дуброва, существует три разные формы заражения коронавирусным штаммов "Дельта". Вместе с тем, специфических симптомов, которые характерны для этой мутации COVID-19, практически нет. Об этом эксперт рассказал в комментарии РБК-Украине.

Какая форма "Дельта"-штамма коронавируса самая опасная - фото из открытых источников

Специалист описал три состояния, которые могут сопровождать "Дельта"-вариант коронавирусного заболевания:

- первая форма — для нее характерна температура, а также слабость, боль в суставах и насморк. Подобное состояние наблюдается при ОВРИ.

- вторая форма — проявляется в виде расстройств ЖКТ, в частности, диареей и болевыми ощущениями в желудке. Такое течение болезни, по словам эксперта, можно встретить редко — в 10-15% всех случаев заражения, а чаще всего у детей.

- третья форма — также не является распространенной, однако ее называют наиболее опасной. Среди симптомов — температура в районе 37.1-37.3 градуса, умеренная слабость и ринит.

Отмечается, что последняя форма "Дельта"-штамма коронавируса представляет наибольшую угрозу, поскольку люди продолжают контактировать друг с другом, посещать общественные места и пользоваться транспортом, даже не подозревая, что являются источником заражения коронавирусом.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19, будут отстранять от работы (не увольнять, а отстранять на время действия карантина) без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уверяя, что речь идет об обязательной, но не о принудительной вакцинации. Эксперты оценили подобные меры, а также рассказали, насколько они законны и необходимы.

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