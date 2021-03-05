Как риск смертности от коронавируса связан с ожирением – исследование

Показатели смертности от коронавируса в десять раз выше в странах, где большинство взрослых имеют лишний вес. Об этом передает CNN со ссылкой на отчет Всемирного форума по ожирению.

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Исследователи обнаружили, что к концу 2020 года глобальные показатели смертности от COVID-19 были более чем в 10 раз выше в странах, где более половины взрослого населения имеют избыточный вес, по сравнению со странами, где менее половины страдают от ожирения.

Команда изучила данные о смертности от Университета Джона Хопкинса (JHU) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и обнаружила, что из 2,5 миллиона случаев смерти в результате COVID-19, зарегистрированных к концу февраля, 2,2 миллиона приходятся на страны, где более половины населения имеет лишний вес.

В результате анализа данных и исследований, проведенных более чем в 160 странах, исследователи обнаружили, что показатели смертности от COVID-19 увеличиваются вместе с распространенностью ожирения в странах. Они отмечают, что связь сохранялась даже с поправкой на возраст и национальное богатство.

Анализ показывает, что из-за отсутствия справедливости в приоритетных группах наиболее уязвимые группы населения от COVID-19 остаются без вакцины.

В отчете указано, что в каждой стране, где менее 40% населения имеет избыточный вес, уровень смертности от COVID-19 не превышает 10 человек на 100000 человек.

Но в странах, где более 50% населения страдают от ожирения, уровень смертности от COVID-19 был намного выше — более 100 на 100000 человек.

Всемирный форум по ожирению предлагает отдать приоритет тем, кто страдает ожирением, при тестировании на коронавирус и вакцинации.

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