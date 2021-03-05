Как риск смертности от коронавируса связан с ожирением – исследование

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Таисия Ерохина
Показатели смертности от коронавируса в десять раз выше в странах, где большинство взрослых имеют лишний вес. Об этом передает CNN со ссылкой на отчет Всемирного форума по ожирению.
Фото из открытых источников
Исследователи обнаружили, что к концу 2020 года глобальные показатели смертности от COVID-19 были более чем в 10 раз выше в странах, где более половины взрослого населения имеют избыточный вес, по сравнению со странами, где менее половины страдают от ожирения.
Команда изучила
данные о смертности от Университета Джона Хопкинса (JHU) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и обнаружила, что из 2,5 миллиона случаев
смерти в результате COVID-19, зарегистрированных к концу февраля, 2,2 миллиона
приходятся на страны, где более половины населения имеет лишний вес.
В результате
анализа данных и исследований, проведенных более чем в 160 странах,
исследователи обнаружили, что показатели смертности от COVID-19 увеличиваются
вместе с распространенностью ожирения в странах. Они отмечают, что связь сохранялась
даже с поправкой на возраст и национальное богатство.
Анализ
показывает, что из-за отсутствия справедливости в приоритетных группах наиболее
уязвимые группы населения от COVID-19 остаются без вакцины.
В отчете указано,
что в каждой стране, где менее 40% населения имеет избыточный вес, уровень
смертности от COVID-19 не превышает 10 человек на 100000 человек.
Но в странах, где
более 50% населения страдают от ожирения, уровень смертности от COVID-19 был
намного выше — более 100 на 100000 человек.
Всемирный форум
по ожирению предлагает отдать приоритет тем, кто страдает ожирением, при
тестировании на коронавирус и вакцинации.
Напомним,
украинский врач назвал четыре
самых распространенных осложнения после коронавируса.
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