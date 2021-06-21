Как понять, что вашего домашнего питомца укусил клещ: основные признаки

Клещи вызывают беспокойство у владельцев домашних животных, потому что они могут заразить наших четвероногих друзей серьезными заболеваниями, такими как болезнь Лайма. Однако не всегда можно заметить паразита на теле питомца. Особенно, если кошка или собака длинношерстные.



Клещи у животных. Фото из открытых источников

Ветеринары выделяют несколько основных признаков того, что вашего домашнего любимца укусил клещ. Если вовремя обратить на них внимание и быстро среагировать, можно спасти животное от тяжелых последствий.



Основные признаки укуса клеща:



1. Вялость



У животных, укушенных клещом, обычно наблюдается вялость. Если вы заметили, что ваш питомец стал менее энергичным и без особого настроения играет с вами в свои любимые игры, стоит насторожиться. Если накануне вы были со своим животным, к примеру, в лесу или в местах, где есть густая трава, его мог укусить клещ, а вялость — это результат укуса.



2. Изменения подвижности



Внезапные изменения подвижности или даже хромота — это признак того, что ваш питомец заразился болезнью Лайма от инфицированного клеща.

Боль в суставах, вызванная воспалением от укуса клеща, может легко повлиять на способность вашего питомца комфортно передвигаться, что приведет к изменению его подвижности. В критических ситуациях дискомфорт может быть настолько сильным, что пораженный участок кажется хромым.



3. Рвота и диарея



Рвота и диарея являются индикаторами множества различных заболеваний, распространенных у домашних животных, а не только укусов клещей.

Но если у вашего питомца необъяснимая рвота и диарея, вы с ним недавно посещали места, где часто встречаются клещи, это может быть именно симптомом укуса клеща. В этом случае лучше сразу обращаться к ветеринару.

4. Отсутствие аппетита



Если ваш четвероногий друг отказывается от своих любимых лакомств, пора бить тревогу. Этот признак может свидетельствовать и о ряде других заболеваний. Однако он же подходит и под укус клеща, в случае, если ранее вы находились в местах, где водятся эти паразиты. Консультация у ветеринара поможет вам исключить укус клеща как причину.



5. Паралич



Некоторые клещи могут выделять в тело животного токсин, который на самом деле может вызвать временный паралич. После того, как инфицированный клещ будет удален из животного, действие паралитического агента должно постепенно исчезнуть.



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