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Как понять, что ребенок болел COVID-19 - Комаровский

Молодое поколение легче переносит коронавирусную болезнь

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Популярный украинский врач Евгений Комаровский постоянно отвечает на вопросы граждан о коронавирусе. На этот раз ему задали вопрос, как понять, что ребенок заразился коронавирусом, если один из членов семьи оказался больным.

Как понять, что ребенок болел COVID-19 - Комаровский

Как проверить болел ли ребенок коронавирусом. Фото: РБК

На это врач ответил, что дети, подростки, молодые люди в большинстве случаев легче переносят COVID-19, чем более зрелые пациенты. В то время, как взрослый больной может чувствовать себя плохо, испытывать головную боль, потерю обоняния, слабость, у ребенка симптомы могут вообще не проявляться.

По словам эксперта, чем человек моложе, тем больше у него шансов на легкую форму болезни. Поэтому в юном возрасте болезнь можно перенести незаметно.

Комаровский советует, если родители хотят убедиться, болел ли ребенок на COVID-19 или нет — стоит сделать тест. Он предоставит самый точный результат.

Также врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, почему потеря обоняния при коронавирусе может быть опасной. Еще весной текущего года специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего выяснили, что главными признаками наличия у человека коронавируса является потеря запахов и вкусов. Именно эти два симптома в большинстве случаев наблюдались у людей, которые переносили вирус в легкой форме. В некоторых случаях потеря обоняния является единственным симптомом Covid-19.

Напомним, что ранее владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес и основал новую веру для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти карантинные ограничения.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CIxYMY8ojPY/?utm_source=ig_embed
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