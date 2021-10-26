Как Ляшко решает проблемы с кислородом для больных ковидом

Кислород для больниц будет доставлен вовремя, сообщил министр здравоохранения в интервью агентству "Украинская правда".

Львовский химический завод – один из производителей медицинского кислорода – фото с Facebook

Польские производители закроют потребность в кислороде украинских больниц, заявил Виктор Ляшко. Один из закрывшихся на ремонт заводов-поставщиков медицинского газа расположен на западе Украины. Поэтому удобнее везти баллоны из Польши, чем с противоположного направления – из Запорожской, Донецкой или Луганской областей.

Министерство инфраструктуры предоставило все необходимые разрешения поставщику. Несколько машин уже прибыли и привезли баллоны с кислородом в больницы, которые в нем нуждались немедленно.

Вопрос, сколько же стоила срочная покупка, Ляшко проигнорировал. В то же время сказал, что это проблема поставщика, по какой контрактной цене он договорился. Prozorro показывает, что тендерная цена тонны медицинского кислорода составляет 10–15 тыс. грн.

Поставщики кислорода перечислены на сайте Минздрава. В таблице их указано 16. Александр Комарида, первый заместитель министра Ляшко, между тем утверждает, что их количество уже больше – 22 компании. Два производителя медицинского кислорода остановились на плановый ремонт, еще один – сломался, как стало известно в конце прошлой недели.

Портал Dozorro исследовал закупку медицинского кислорода в системе Prozorro. Согласно опубликованным данным, топ-10 поставщиков следующий:

1) ПАО "Линде газ Украина" (г. Днепр);

2) АО "Львовский химический завод";

3) ООО Фирма "Криогенсервис";

4) ООО Фирма "Львовкислород";

5) ГП "Мессер Украина" (г. Днепр);

6) ООО "ДиПи Эйр Газ" (г. Киев);

7) КТ "ООО "Запорожский автогенный завод";

8) ЧАО "Харьковский автогенный завод";

9) ООО "Криопром-газ-Измаил";

10) АО "Полтавский завод медицинского стекла".

Кроме того, поставщиком кислорода являются даже атомные станции – ГП "НАЭК "Энергоатом" назван в Государственном реестре лекарственных средств. АЭС Ровенская, Запорожская, Хмельницкая получили соответствующую лицензию в марте 2021 г.

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