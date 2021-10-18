Как будут бороться с COVID-19 в областях из красной зоны

Мария Карчевич, заместитель министра цифрового развития, рассказала о планах правительства и Министерства здравоохранения по поводу ситуации в регионах из "красной зоны", сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности COVID-19 - скрин инфографики Минздрава

Представительница Минцифры находилась с рабочей поездкой в Запорожской области, которая с 18 октября 2021 г. объявлена "красная" зона эпидемической опасности. Она подчеркнула, что единственным способом подготовить медицинскую систему к росту числа больных и защитить украинцев является вакцинация.

Жители четырех регионов уже с 18 октября встретятся с максимальными неудобствами карантина: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской. Запрещается работа многих общественных заведений и проведение массовых мероприятий, кроме случаев, когда все работники / участники вакцинированы на 100%. Херсонскую область также вскоре ожидают подобные ограничения, так ее показатели приближаются к критической черте — см. ссылку.

Причина подобной ситуации в этих областях и ряде других — в низком темпе прививок. Медики Запорожской области должны проводить не менее 11 тыс. вакцинаций в сутки, а делают вдвое меньше — 5-7 тыс. Небольшое количество вакцинаций имеет свою причину — не достаточное количество центров прививок: в Запорожской области всего 10 пунктов, между тем как в соседней Днепропетровской — 30. Один из шагов правительства — это увеличение количества мест, где можно получить прививку от COVID-19.

Сайт, на котором можно увидеть адреса всех имеющихся центров вакцинации, размещены по ссылке .

Как писало издание "Комментарии" ранее, доктор Комаровский рассказал о двух надежных способах уберечься от последствий заражения COVID-19 .





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