Кабмин расширил перечень лиц, которые могут купить лекарства за "ковидную тысячу"

Кабинет министров планирует расширение программы "єПідтримка". За "ковидную тысячу", кроме пенсионеров, лекарства смогут покупать еще и люди с инвалидностью I и II группы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Вакцинация – фото из открытых источников

Поручения по расширению программы были предоставлены Министерству экономики, Министерству социальной политики и Министерству цифровой трансформации. "Ковидную тысячу" можно тратить на лекарства уже с 24 января людям в возрасте от 60 лет.

После подготовки министерствами соответствующих документов, люди с инвалидностью I и II группы смогут использовать выделяемые из государственного бюджета деньги на покупку лекарств.

Люди от 60 лет имеют возможность за "ковидную тысячу" покупать лекарства как по рецепту врача, так и без него.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что банки будут проверять возраст человека при осуществлении платежа.

"Когда именно вы оформили карточку – не важно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", – сообщил Федоров.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы бросились покупать лекарства за средства "єПідтримки". В Украине только неделю (с 24 января) действует условие программы "єПідтримки", когда за средства, выплаченные за полный курс вакцинации, люди старше 60 лет, могут покупать лекарства. Оказалось, что за этот короткий период украинцы уже внесли в аптеки более 88 миллионов гривен.

В настоящее время программой "єПідтримка" уже воспользовалось более 7 миллионов 350 тысяч украинцев. На их счета государство перечислило 7,35 миллиарда гривен, из которых почти 2 миллиарда были потрачены.

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