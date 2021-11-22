Из красной зоны вышли две области, а для областей желтой – новые более жесткие условия: объясняет Ляшко

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, объяснил, в каких областях страны улучшилась эпидемическая ситуация, и объявил, что условия карантина для желтой зоны изменят. Опасность, по его словам, представляет Европа, где COVID-19 "пылает".

Виктор Ляшко: во всех секвенированных образцах из 9 областей обнаружен штамм коронавируса Дельта - иллюстративное фото из сети

Министр сообщил, что две первые области вышли из "красной зоны" эпидбезопасности – Луганская и Львовская. С другой стороны, чтобы обезопасить страну от ухудшения ситуации, будут внесены изменения в карантинные требования "желтой зоны", в частности, ужесточаются требования по вакцинации работников предприятий и посетителей.

В Луганской и Львовской областях уже третью неделю подряд фиксируются положительные тенденции в значениях карантинных индикаторов . Например, у них уменьшилось количество случаев инфицирования, а динамика уровня госпитализаций – отрицательная, то есть количество больных в больницах также уменьшается. Поэтому, говорит Ляшко, соответствующая инициатива по ослаблению карантина будет рассмотрена на ближайшем заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Министр указал время, в течение которого обычно показатели дают возможность вывести регион из "красной" зоны – это 30-35 дней. То есть, если Винницкая область вошла в эту зону 18 ноября, то выйдет, ориентировочно, в канун праздника Святого Николая.

Ситуация в соседних странах – очень напряженная. Ляшко говорит:

"Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок. Сейчас горит Германия, Польша, Франция, Нидерланды".

Поэтому Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине:

"[Изменения] предусматривают, что на "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей".

Ляшко сообщает, что с начала кампании по вакцинации более 41% украинцев получили одну или две дозы вакцины от COVID-19. Полностью вакцинировано – 31,5%. Защищены 5,5 млн граждан старше 60 лет. Темпы вакцинации высокие в Киеве, Киевской, Ровенской и Днепропетровской областях. Закарпатская область – среди аутсайдеров.

О новых протоколах лечения COVID-19 издание "Комментарии" публиковало соответствующую информацию ранее .





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