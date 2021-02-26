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Исследование показало, что дают антитела к коронавирусу

Ученые положительно оценивают наметившуюся тенденцию

сегодня, 21:58
Автор:

Таисия Ерохина

Появились новые доказательства, которые связывают положительный результат теста на антитела к Covid-19 со значительно более низким риском повторного заражения в будущем. Об этом передает CNN.

Исследование показало, что дают антитела к коронавирусу

Фото из открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что люди с положительным результатом на антитела к коронавирусу имеют меньший риск заражения по сравнению с теми, кто получил отрицательный результат.

"Результаты исследования в основном свидетельствуют о 10-кратном сокращении, — сказал главный заместитель директора Национального института рака, автор исследования Дуглас Лоуи. — Главный вывод заключается в том, что наличие антител после инфекции связано с частичной защитой от новой инфекции".

Лоуи добавил, что люди, которые выздоровели от Covid-19, все равно должны пройти вакцинацию, когда придет их очередь.

Были изучены данные о более чем 3,2 млн человек в Соединенных Штатах, которые прошли тест на антитела к Covid-19 в прошлом году в период с января по август. Среди протестированных 11,6% получили положительный результат на антитела к Covid-19 и 88,3% — отрицательный.

В последующих данных исследователи обнаружили, что только у 0,3% из тех, кто имел положительный результат на антитела к Covid-19, позже, спустя 90 дней, получен положительный результат на коронавирусную инфекцию. Тогда как у 3% тех, у кого были отрицательные результаты теста на антитела к Covid-19, позже была диагностирована коронавирусная инфекция в тот же период времени.

Но как долго длится защита от вируса благодаря антителам, ученым все еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что новое исследование показало, может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/24/health/covid-19-antibodies-coronavirus-reinfection-study-wellness/index.html
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