Может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку – исследование

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Таисия Ерохина
Маловероятно, что
упаковка пищевых продуктов и сами продукты могут переносить коронавирус. Об
этом говорится в сообщении Управления по контролю за продуктами и лекарствами
США, Министерства сельского хозяйства США и Центров по контролю и профилактике
заболеваний, передает CNN.
Фото из открытых источников
На данный момент,
уверяют ученые, нет достоверных доказательств того, что еда или ее упаковка
связаны с передачей вируса.
FDA заявило, что
Covid-19 — это респираторное заболевание, передающееся от человека к человеку,
в отличие от вирусов пищевого происхождения, которые могут вызывать заболевание
людей через зараженную пищу.
Было
проанализировано более 100 миллионов случаев COVID-19, и там не увидели
эпидемиологических доказательств того, что еда или упаковка являются источником
передачи SARS-CoV-2 человеку.
Напомним, ход
пандемии COVID-19 может измениться: ученые
назвали причину.
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