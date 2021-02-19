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Может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку – исследование

Американские эксперты успокоили потребителей

сегодня, 12:04
Автор:

Таисия Ерохина

Маловероятно, что упаковка пищевых продуктов и сами продукты могут переносить коронавирус. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, Министерства сельского хозяйства США и Центров по контролю и профилактике заболеваний, передает CNN.

Может ли коронавирус передаваться через еду или упаковку – исследование

Фото из открытых источников

"Потребители должны быть уверены в том, что продукты, которые они едят, и пищевые упаковки, которых они касаются, вряд ли будут распространять SARS-CoV-2. Такое утверждение основывается на доступной в настоящее время надежной научной информации и при поддержке подавляющего международного научного консенсуса", — говорится в заявлении FDA.

На данный момент, уверяют ученые, нет достоверных доказательств того, что еда или ее упаковка связаны с передачей вируса.

FDA заявило, что Covid-19 — это респираторное заболевание, передающееся от человека к человеку, в отличие от вирусов пищевого происхождения, которые могут вызывать заболевание людей через зараженную пищу.

"Следует учитывать, что количество вирусных частиц, которые теоретически могут быть охвачены при прикосновении к поверхности, будет очень небольшим, а количество, необходимое для заражения при пероральном вдыхании, будет очень высоким. Так что вероятность заражения при прикосновении к поверхности упаковки пищевых продуктов или употреблении пищи считается крайне низкой", — говорится в сообщении.

Было проанализировано более 100 миллионов случаев COVID-19, и там не увидели эпидемиологических доказательств того, что еда или упаковка являются источником передачи SARS-CoV-2 человеку.

Напомним, ход пандемии COVID-19 может измениться: ученые назвали причину.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/18/health/food-packaging-coronavirus-wellness/index.html
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