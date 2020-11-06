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Главная Новости Общество медицина Иммунный ответ организма на второе инфицирование коронавирусом быстрее и сильнее - американские ученые
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Иммунный ответ организма на второе инфицирование коронавирусом быстрее и сильнее - американские ученые

Возможно, благодаря коллективному иммунитету, человечеству удастся победить коронавирус

сегодня, 22:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ученые доказали, что иммунитет людей, переболевших Covid, гораздо быстрее и эффективнее противостоит инфекции, если снова столкнулся с вирусом.

Иммунный ответ организма на второе инфицирование коронавирусом быстрее и сильнее - американские ученые

Исследователи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке обнаружили, что иммунная система человека не только "запоминает" вирус, но и мобилизирует защитные силы организма после того, как инфекция отступила, подготовив его таком образом к быстрой и мощной атаке, если вирус вторгнется во второй раз.

Пока не ясно, как долго иммунная система может сохранять память о вирусе, но ученые уверены, что она потенциально может обеспечить некоторую защиту на годы. Это открытие может объяснить, почему подтвержденное повторное заражение вирусом до сих пор встречается довольно нечасто.

Исследователи рассказали, что, когда люди заражаются коронавирусом, организм начинает многостороннюю атаку на вирус. Одна из форм защиты исходит от Т-лимфоцитов, которые ищут и уничтожают инфицированные клетки, тем самым предотвращая распространение вируса. На втором фронте вовлекаются В-лимфоциты, которые выделяют антитела в кровь. Те в свою очередь захватывают вирус и не дают ему поразить здоровые клетки.

Как только вирус перестал циркулировать по организму, иммунная система перестает работать, но она запоминает "врага", сохраняя так называемые Т- и В-клетки памяти. Если "враг" возвращается, организм немедленно мобилизируют имммунную систему.

Многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает через несколько месяцев. Это вызывает опасения, поскольку люди могут быстро потерять иммунитет. Так, известно, что у наблюдаемых 87 пациентов с коронавирусом, антитела ослабевают, упав примерно до одной пятой своего пикового уровня через шесть месяцев.

В то же время, когда исследователи изучили память иммунной системы, они заметили, что через полгода после заражения, антитела, вырабатываемые В-клетками, эволюционировали и стали более мощными. Они вырабатываются в течение нескольких дней после повторного заражения, а не за пару недель, как это наблюдается при давно известных инфекциях.

Кроме того, ученые обнаружили, что совсем малое количество коронавируса или белковых фрагментов из неактивных вирусных частиц скрываются в кишечнике пациентов и, по-видимому, помогает поддерживать память иммунной системы. Остатки вируса не считаются вредными.

"Мы можем сделать выводы, что люди, которые были инфицированы, через шесть месяцев имеют стойкие реакции памяти  антител В-клеток, которые могут нейтрализовать вирус и могут делать это очень эффективно. Будем надеяться, что такая защита будет обеспечена на года", — заявил один из исследователей, Майкл Нуссенцвейг. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что  Россия сообщила о проблемах с производством вакцины против коронавируса.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/covid-immune-response-much-faster-and-stronger-post-infection-coronavirus-scientists-say
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