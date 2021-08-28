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Главная Новости Общество медицина Хирурги-трансплантологи Охматдета взяли новую высоту
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Хирурги-трансплантологи Охматдета взяли новую высоту

В Министерстве здравоохранения отметили, что в Охматдете начали проводить гораздо больше операций по трансплантации костного мозга

сегодня, 13:22
Автор:

Лилия Боровая

Хирурги-трансплантологи Охматдета взяли новую высоту

Хирург, фото из открытых источников

Хирурги-трансплантологи детской больницы Охматдет в текущем году существенно увеличили количество операций по аллогенной пересадке костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, за прошедшие восемь месяцев в Охматдете маленьким пациентам была сделана 31 операция по трансплантации костного мозга, для сравнения — общее количество пересадок в 2020 году составило 26 операций.

Еще одним достижением отечественной аллогенной трансплантологии стало то, что в прошлом году в Украине начали проводить несемейную трансплантацию. Это подарило надежду на полноценную жизнь детям, страдающим гематологическими, онкологическими и имунными  заболеваниями костного мозга, ведь, по статистике, только для 30-40% пациентов родственники являются идеально совместимыми донорами.

К тому же, проведение трансплантации в Украине как минимум вдвое дешевле, чем аналогичная операция за границей, даже не учитывая расходов на перелет и проживание больного и его сопровождающих.

На данный момент, мощностей Охматдета достаточно, чтобы проводить примерно половину операций, от того количества, которое ежегодно требуется маленьким пациентам.

Сейчас в Минздраве возлагают большие надежды на развитие трансплантационных центров в регионах, в частности в Черкассах и Львове.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Минздраве планируют запустить инфокампанию по популяризации посмертного донорства после создания на портале госуслуг "Дия" специализированного раздела, в котором бы граждане Украины могли подписывать заявление на предоставление согласия на посмертную трансплантацию своих органов другим людям.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/za-8-misjaciv-2021-roku-v-ohmatditi-proveli-bilshe-transplantacij-kistkovogo-mozku-nizh-za-ves-poperednij-rik
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