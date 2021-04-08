Грипп активизируется: врачи рассказали, когда возможен пик в Украине

Осенью 2021 года в Украине прогнозируют всплеск заболеваемости гриппом. Такое мнение высказали медики в материале издания "Комментарии".

Грипп в Украине. Фото из открытых источников

Грипп вернется, потому что люди не могут всю жизнь носить маски и никуда не выходить, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вакцинолог Андрей Волянский. Вакцинолог подчеркивает, что нельзя поддаваться соблазну вовек не контактировать с возбудителем гриппа — ведь это нормальная среда, на жизнь в которой рассчитан человеческий организм.

"Грипп осенью будет более активен, чем в прошлом сезоне, — прогнозирует Волянский. — Поскольку закончится изоляция (я уверен, что осенью она закончится, поскольку будет волна коронавирусной болезни, но менее интенсивная), то примерно в ноябре снова появится грипп. количество же уязвимого населения к нему выросло — прежде всего за счет детей, родившихся за эти два года, не получивших прививок и не контактировавших с гриппом".

Такого же мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины" Алла Мироненко.

"Коронавирус к осени сбросит обороты — процентов 70 населения в той или иной форме уже переболели. А у гриппа всегда есть большие шансы. Среди водоплавающих перелетных птиц — колоссальное количество вирусов, у свиней также вирусы, похожие на человеческие. То есть, есть животный резервуар , а "свято место пусто не бывает". Поэтому пополнять популяцию вирусов, которые все равно будут охотиться на людей, есть откуда", — пояснила Алла Мироненко.

Как сообщалось, ученые обнаружили связь коронавируса с рядом болезней.

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