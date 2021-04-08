Грипп активизируется: врачи рассказали, когда возможен пик в Украине

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Таисия Ерохина
Осенью 2021 года в Украине прогнозируют всплеск заболеваемости гриппом. Такое мнение высказали медики в материале издания "Комментарии".
Грипп в Украине. Фото из открытых источников
Грипп вернется, потому что люди не могут всю жизнь носить маски и никуда не выходить, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вакцинолог Андрей Волянский. Вакцинолог подчеркивает, что нельзя поддаваться соблазну вовек не контактировать с возбудителем гриппа — ведь это нормальная среда, на жизнь в которой рассчитан человеческий организм.
Такого же мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины" Алла Мироненко.
Как сообщалось, ученые обнаружили связь коронавируса с рядом болезней.
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