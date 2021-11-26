Главный санврач рассказал, когда ковидная волна покинет Украину

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Шулаева Анна
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что к началу сезона зимних праздников волна коронавируса может покинуть Украину. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Коронавирус - фото из открытых источников
По словам санврача, конец декабря будет эпидемически спокойней, чем ноябрь.
Области, которые сейчас находятся в красной зоне карантина, в декабре будут из нее выходить. Таким образом, до Нового года коронавирус должен выйти за пределы государства.
Также Игорь Кузин отметил, что Минздрав совместно с зимними курортами разрабатывает особенности и тактику работы в период праздников. Также ведутся дискуссии касательно соблюдения соответствующих противоковидных требований.
Чиновник также дополнил, что зимние курорты должны быть безопасными для вакцинированных людей и без различных препятствий.
По данным медиков, за прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых лабораторно-подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них у детей — 1394. Летальных исходов — 608.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" информировал о том, какое эффективное средство борьбы с коронавирусом нашли ученые.
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