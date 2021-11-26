Главный санврач рассказал, когда ковидная волна покинет Украину

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что к началу сезона зимних праздников волна коронавируса может покинуть Украину. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Коронавирус - фото из открытых источников

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам,которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик этих показателей" — акцентировал Игорь Кузин.

По словам санврача, конец декабря будет эпидемически спокойней, чем ноябрь.

Области, которые сейчас находятся в красной зоне карантина, в декабре будут из нее выходить. Таким образом, до Нового года коронавирус должен выйти за пределы государства.

Также Игорь Кузин отметил, что Минздрав совместно с зимними курортами разрабатывает особенности и тактику работы в период праздников. Также ведутся дискуссии касательно соблюдения соответствующих противоковидных требований.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения", – добавил главный санврач.

Чиновник также дополнил, что зимние курорты должны быть безопасными для вакцинированных людей и без различных препятствий.



По данным медиков, за прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых лабораторно-подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них у детей — 1394. Летальных исходов — 608.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" информировал о том, какое эффективное средство борьбы с коронавирусом нашли ученые.





























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