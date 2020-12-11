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Главная Новости Общество медицина Глава ВОЗ рассказал о увеличении числа смертей от коронавируса - цифра пугает
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Глава ВОЗ рассказал о увеличении числа смертей от коронавируса - цифра пугает

За 10 месяцев пандемии от коронавируса умерло 1,5 млн человек

11 декабря 2020, 23:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

За текущие полтора месяца число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции увеличилось более чем в два раза. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, президента ВОЗ, за эти сорок с лишним дней скончалось на 60 процентов больше пациентов. 

Глава ВОЗ рассказал о увеличении числа смертей от коронавируса - цифра пугает

Как отметил Тедрос, в мире известно о более 66 млн случаев инфицирования COVID-19,  1,5 млн человек стали жертвами пандемии.

Также глава ВОЗ попросил жителей планеты придерживаться карантинных ограничений во время новогоднего и рождественского празднования с целью того, чтобы праздники не стали трауром для некоторых категорий людей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американские ученые рассказали о механизме попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

Кроме того, порталу стало известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. С момента попадания коронавируса в клетки легких, он быстро начинает питаться основными ресурсами клетки, необходимые для ее функционирования. Кроме того, он "скрывается" в клетке от иммунной атаки организма и начинает размножаться. После того как человеческая клетка истощена, вирус переходит к другой и так далее. В этот момент на поврежденные человеческие клетки включается атака иммунитета — он убивает ее.



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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1337433277943042048
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