Глава Минздрава рассказал о кабинете пациента в приложении "Дия": зачем он нужен

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о появлении кабинета пациента в приложении "Дия". Запуск может произойти осенью 2021 года. Об этом глава Минздрава сказал во время форума "Украина 30", передает корреспондент издания "Комментарии".

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Это (запуск кабинета пациента — ред.) позволит проводить скрининговые программы и четко видеть, кто их проводит, кто их предлагает, то есть какой семейный или лечащий врач, и человек сможет отслеживать, почему ему не предлагаются разнообразные программы, например, почему он раз в два года не проходит исследование на колоректальный рак или рак молочной железы... Это можно будет отслеживать в кабинете пациента", — сказал глава Минздрава.

Виктор Ляшко также добавил, что с целью стимулирования как врачей, так и пациентов, планируется внедрение мотивационных пакетов:

"Дополнительно мы хотим ввести мотивационные стимулы. Первое — для семейных врачей, второе — для тех людей, которые ежегодно проходят медицинский осмотр. Может быть предложено что-то связанное с посещением бассейнов, спортивных залов и другие мотивационные пакеты. Это делается для того, чтобы человек был более активным и как можно дольше оставалась здоровым ", — сказал министр.

По словам Ляшко, кабинет пациента может появиться уже осенью этого года.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что количество больных коронавирусом украинцев в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность относительно прививки была предоставлена старшему населению.

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