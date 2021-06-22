Глава Минздрава рассказал о кабинете пациента в приложении "Дия": зачем он нужен

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Елизавета Черных
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о появлении кабинета пациента в приложении "Дия". Запуск может произойти осенью 2021 года. Об этом глава Минздрава сказал во время форума "Украина 30", передает корреспондент издания "Комментарии".
Виктор Ляшко - фото из открытых источников
Виктор Ляшко также добавил, что с целью стимулирования как врачей, так и пациентов, планируется внедрение мотивационных пакетов:
По словам Ляшко, кабинет пациента может появиться уже осенью этого года.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что количество больных коронавирусом украинцев в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность относительно прививки была предоставлена старшему населению.
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