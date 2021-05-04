Глава Минздрава рассказал, будет ли в Украине российская вакцина "Спутник"

Европейская служба внешних связей сообщила об искусственной дискредитации вакцин против коронавирусного заболевания. Министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление о российских фейках, связанных с вакцинацией. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Максим Степанов - фото из открытых источников

Со слов главы Минздрава, украинцев хотят втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин". Он привел в пример ситуацию с препаратом AstraZeneca, когда вакцину связывали с образованием тромбов, однако эту информацию не подтвердили.

"Главный автор фейков — Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", — заявил он.

Максим Степанов убежден, что Российская Федерация таким образом пытается протолкнуть свою вакцину от коронавируса "Спутник".

"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", — подчеркнул министр.



Напомним, что стало известно, сколько людей не доверяют вакцине и не планируют делать прививку. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Оказалось, что любой вакцинации не доверяют 17% украинцев. Большинство граждан (53%) пока не готово делать прививку. В то же время 43% респондентов заявили о готовности вакцинироваться от коронавируса в ближайшие несколько месяцев. По сравнению с более ранними результатами, в украинцев улучшилось отношение к вакцинации. Количество готовых сделать прививку увеличилось на 10%. Ранее же вакцинироваться планировали только 33%. Также уменьшилось количество тех, кто делать прививку боится (с 62% до 52%). Чаще всего люди не хотят вакцинироваться из-за недоверия к эффективности вакцин.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина подписала договор о поставке дополнительных 10 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с американской фармацевтической компанией Pfizer.









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