Глава Минздрава рассказал, будет ли в Украине российская вакцина "Спутник"

Европейская служба внешних связей сообщила об искусственной дискредитации вакцин против коронавирусного заболевания. Министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление о российских фейках, связанных с вакцинацией. Об этом пишет издание "РБК-Украина".
Максим Степанов - фото из открытых источников
Со слов главы Минздрава, украинцев хотят втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин". Он привел в пример ситуацию с препаратом AstraZeneca, когда вакцину связывали с образованием тромбов, однако эту информацию не подтвердили.
"Главный автор фейков — Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", — заявил он.
Максим Степанов убежден, что Российская Федерация таким образом пытается протолкнуть свою вакцину от коронавируса "Спутник".
"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", — подчеркнул министр.
Напомним, что стало известно, сколько людей не доверяют вакцине
и не планируют делать прививку. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Оказалось, что любой вакцинации не доверяют 17% украинцев. Большинство граждан (53%) пока не готово делать прививку. В то же время 43% респондентов заявили о готовности вакцинироваться от коронавируса в ближайшие несколько месяцев.
По сравнению с более ранними результатами, в украинцев улучшилось отношение к вакцинации. Количество готовых сделать прививку увеличилось на 10%. Ранее же вакцинироваться планировали только 33%.
Также уменьшилось количество тех, кто делать прививку боится (с 62% до 52%). Чаще всего люди не хотят вакцинироваться из-за недоверия к эффективности вакцин.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина подписала договор
о поставке дополнительных 10 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с американской фармацевтической компанией Pfizer.
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